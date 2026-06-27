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盼在宅醫療健保占比升至3％ 健保署長：細節研商中、人力要考量

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保署長陳亮妤回應，賴清德總統今提到經費一定會支持，目前在盤點人力及了解各地的不同模式，將通盤討論出一套給付標準。記者翁唯真／攝影
健保署長陳亮妤回應，賴清德總統今提到經費一定會支持，目前在盤點人力及了解各地的不同模式，將通盤討論出一套給付標準。記者翁唯真／攝影

台灣在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，相比日本醫療支出4.06％，台灣在宅醫療學會期待2030年能有3％醫療支出規模。健保署長陳亮妤回應，賴清德總統今天提到經費一定會支持，目前在盤點人力及了解各地的不同模式，將通盤討論出一套給付標準。

台灣在宅醫療自2016年起辦理至今，在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，相比日本醫療支出4.06％，醫師能獲得給付低，因此投入的醫療人員未逐年增加，導致供不應求狀況持續，期待2030年能有3％醫療支出規模。

陳亮妤表示，健保署今日前來了解包含澳洲、日本、南韓等在宅醫療模式，賴清德總統致詞有提到，經費一定支持，且學會也喊出經費提高到3％，但重點是人力要到位，很擔心說人力會從醫院大量流到診所。

陳亮妤說，這周共擬會通過增加53億元，包含兒科重症、婦產科、外科重症、精神科重症等，而在宅醫療上經費也會挹注，只是要討論如何給付更有彈性。

陳亮妤表示，因為全台各地的團隊模式都不相同，而健保一向都是一套給付標準來實施，因此要參考各國家不同模式，上周也與學會共同討論細節，並與專家學者研商一套模式來因應，針對醫療可近性較低的偏鄉，期待基層診所及居家護理所能來投入。

陳亮妤說，健保署為整合居家醫療的專屬數位資訊系統「在宅醫療資訊平台」，將串聯醫療院所、長照機構及衛生單位，也會在今年7月讓各團隊上網登記。

另自2024年7月起推動在宅急症照護計畫，由專業醫療團隊到府提供靜脈抗生素治療及床側檢驗等服務，讓病人在熟悉的家中接受接近住院品質的醫療治療。統計2024年7月至今年4月底，有192個團隊、873家醫療院所參與，累計服務7788人次，近9成病人順利完成治療。

健保署今年5月額外挹注9000萬元預算，鼓勵更多專業醫事人員深入社區，強化醫療服務的可近性，新增提早出院模式。針對所有感染症住院且具備失能情形（巴氏量表小於60分）或就醫不便特性的患者，經醫師評估病情穩定且菌株適合者，可提早出院返家，以居家方式，接受靜脈抗生素治療，並針對「提早出院模式」新增品質獎勵金，凡達成指標者提供達標獎勵。此舉不僅縮短住院天數，確保急性照護不中斷。

健保署更進一步調升醫事訪視費用，全面調升護理、藥事及呼吸治療師訪視費用5%及調增每日醫療費中診察費。為了反映醫檢師及醫放師的專業付出，針對醫檢師、醫放師的床側檢驗項目，支付點數加成比例由原先的20%提高至40%，增加提成反映醫事人員辛勞。

健保 健保署 賴清德

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