首屆亞太在宅醫療大會登場 賴總統：讓醫療主動走入家庭與社區

賴清德總統27日上午出席「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」時表示，面對高齡人口增加、慢性病及失能照護需求持續攀升，政府正積極推動「在宅急症照護試辦計畫」及智慧居家照護生態系，讓醫療不再只是被動等待病人到醫院，而是主動走入家庭與社區，提供更符合需求、更具尊嚴與溫度的照護服務。

賴總統表示，「第一屆亞太在宅醫療大會」由台灣發起及主辦，以「從臺灣出發，定義亞太在宅醫療未來」為主題，充分展現台灣積極參與國際健康治理及促進區域合作的決心。他也代表台灣歡迎來自世界各國的專家學者，共同探討在宅醫療發展新趨勢，分享各國寶貴經驗與創新成果。

賴總統指出，台灣已邁入超高齡社會，隨著高齡人口持續增加，慢性病、失能需求及家庭照護人力不足等挑戰，正深刻影響醫療與照護體系發展。因此，如何讓醫療主動走進家庭與社區，已成為重要課題。

他表示，身為台灣首位醫師出身的總統，打造「健康台灣」是重要施政目標，而在宅醫療正是其中關鍵一環。自2024年上任以來，政府積極推動「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染患者提供居家醫療服務，並結合遠距醫療、遠端生命徵象監測、床側檢驗設備及虛擬健保卡等數位工具，提升照護效率與精準度。

根據統計，截至今年4月底，試辦計畫已服務超過7,700人次，治療完成率接近九成，14天內轉急診或住院的比例僅4%。賴總統表示，這項計畫不僅有效減輕急診及病床壓力，也讓病人在熟悉的居家環境接受治療，降低交叉感染風險，減輕家屬照顧負擔，提升生活品質。

為進一步擴大服務量能，政府自今年5月起再挹注約9,000萬元預算，新增「提早出院模式」，並將居家醫療適用對象擴大至所有感染症患者，讓病情穩定且符合條件者能提早出院、無縫接軌居家醫療。

此外，政府也調升醫事訪視費用、提高床側檢驗支付加成，鼓勵第一線醫事人員投入在宅醫療服務，未來並將建置居家醫療照護資訊平台，整合醫療、照護及健康資料，推動跨專業、跨機構合作，打造更完整的智慧居家照護生態系。

賴總統強調，推動「在宅急症照護試辦計畫」，代表台灣正以制度創新回應社會環境變化，讓醫療資源更有效配置，並以具體成果證明政策可行性，未來也將把台灣經驗分享給世界。

他並指出，健保署已於本周通過挹注53億元，優化兒童重症醫療、提高生產及急重難症給付、強化早期療育照護支持，以及住院護理師加成獎勵，讓民眾無論在醫院或居家，都能獲得更安全、更優質、更完善的健康照護。

賴總統表示，「健康台灣」的目標是讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。此次大會共有來自15個國家的專家學者共襄盛舉，期盼透過持續交流合作，共同為亞太地區醫療照護發展開創新里程碑，實現健康亞太及健康世界的共同願景。