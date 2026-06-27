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影／豪雨停班課 高雄大同醫院16名醫護「一個都沒離開」迎接雙胞胎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大同醫院婦產科主任黃宣為（左）探望產婦。記者郭韋綺／攝影
大同醫院婦產科主任黃宣為（左）探望產婦。記者郭韋綺／攝影

高屏地區受豪雨侵襲，宣布停班停課，多處交通中斷、道路積水，市立大同醫院開刀房沒有因風雨停擺，一名懷著雙胞胎屏東孕婦到院剖腹產，手術室裡16名醫護人員無一缺席，原定白班醫護全到齊，該下班的大夜班護理師也主動留守支援，一個都沒離開，讓執刀醫師黃宣為感動直說「這是行醫多年來，最感動的一個早晨」。

婦產科主任黃宣為在臉書發文提到，25日有一場極為關鍵的剖腹產手術，一位不孕症媽媽，去年初到屏東基督教醫院看他的門診，第一次試管嬰兒療程好不容易懷孕，不幸遇上胎兒停止心跳，擦乾眼淚、重新調養身體，去年11月再度植入胚胎，終於成功著床，還是雙胞胎。

從懷孕開始，夫妻倆每次都從屏東路迢迢奔波到高雄產檢，不論颳風下雨、路途多遙遠，從未間斷，產檢過程也發現胎兒胎位不正必須剖腹產，終於等到約定迎接新生命的日子。

黃宣為說，生產當天碰上豪雨侵襲，高高屏雷雨交加，全城停班停課，多處道路積水、交通受阻，在風雨最強烈的時刻，他心中最擔心的不是手術本身，而是醫護人力受阻。

沒想到，一推開開刀房大門，眼前的景象，讓他瞬間紅了眼眶，一顆懸著的心才終於放下。黃宣為說，預定白班的手術室夥伴，一個都沒有缺席，原本該下班的大夜班護理師，也因為擔心風雨太大、路況積水讓白班同仁受困路上，沒有一個人離開，全數自願留下支援。

他默默數了一下，包括3名婦產科主治醫師、2名兒科醫師、麻醉科醫護團隊，以及開刀房、婦幼病房護理長等，共16名醫護人員守在手術台旁，手術順利完成，開刀房傳來響亮的嬰兒哭聲，這對雙胞胎平安誕生，也成為大同醫院由長庚接手後迎來的第一對雙胞胎。

喜訊還不只一樁，中午時分，另一名待產孕婦也順利自然產，在這場狂風暴雨中，一口氣迎來3名新生命，嬰兒哭聲一掃窗外的陰霾，增添了幾分溫暖與喜悅。

他最後感性寫下，在醫護人力吃緊、護理工作充滿挑戰的時代，夥伴們沒有因風雨退縮，用行動詮釋醫療人員守護生命的使命「因為有你們，高雄市民很安心；因為有你們，這個狂風暴雨的早晨，變得無比溫暖。有你們，真好」。

高雄大同醫院16醫護無一缺席守在手術室一個都沒離開，雙胞胎平安出生。記者郭韋綺／攝影
高雄大同醫院16醫護無一缺席守在手術室一個都沒離開，雙胞胎平安出生。記者郭韋綺／攝影

高雄大同醫院16醫護無一缺席守在手術室一個都沒離開，雙胞胎平安出生。記者郭韋綺／攝影
高雄大同醫院16醫護無一缺席守在手術室一個都沒離開，雙胞胎平安出生。記者郭韋綺／攝影

豪雨停班課，高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書
豪雨停班課，高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書

高雄大同醫院16醫護無一缺席接生雙胞胎。圖／市立大同醫院提供
高雄大同醫院16醫護無一缺席接生雙胞胎。圖／市立大同醫院提供

豪雨停班課，高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書
豪雨停班課，高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書

高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書
高雄大同醫院16醫護無一缺席，守在手術室一個都沒離開迎接雙胞胎。圖／翻攝自黃宣為臉書

雙胞胎 高雄 屏東 停班停課 豪雨

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