加油再等等！中油下周一調降國內汽、柴油各降1元及0.8元

高屏地區受豪雨侵襲，宣布停班停課，多處交通中斷、道路積水，市立大同醫院開刀房沒有因風雨停擺，一名懷著雙胞胎屏東孕婦到院剖腹產，手術室裡16名醫護人員無一缺席，原定白班醫護全到齊，該下班的大夜班護理師也主動留守支援，一個都沒離開，讓執刀醫師黃宣為感動直說「這是行醫多年來，最感動的一個早晨」。

2026-06-27 14:48