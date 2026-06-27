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全台歷史最悠久婦幼醫院變身 6科全女醫、兒童長照七大亮點一次看

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，一樓空間換新，領藥區有一棵象徵生生不息的生命樹。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，一樓空間換新，領藥區有一棵象徵生生不息的生命樹。記者林佳彣／攝影

北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，今日揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑。院方不只整合既有資源，提供婦幼一條龍服務，也優化醫院外牆、一樓空間，6個專科的全女醫團隊下半年將在10樓看診，民眾就醫可免於各樓層奔波。

台北市立婦幼醫院1973年成立，也是台灣歷史最悠久的婦幼專科醫療機構；2005年市立醫院整合，婦幼醫院更名為北市聯醫婦幼院區」。聯醫說，雖有許多兒童醫院設置婦產科服務，但名稱多以兒童為主體，婦女健康的重要性未被完整彰顯，因此聯醫重新定位為「婦幼專責醫院」，凸顯婦女與兒童照護的重要角色。

婦幼專責醫院今揭牌，蔣萬安、議員戴錫欽、在婦幼院區生產的議員黃瀞瑩等多位議員，以及醫事團體到場共襄盛舉。

硬體優化部分，不只婦幼院區整棟建物外牆拉皮，走進一樓空間，裝潢全面換新，包含健兒門診旁新設親子共讀區，領藥區也有一棵象徵生生不息的生命樹，牆上有婦幼院區吉祥物海鸚鵡。

婦幼專責醫院整合既有資源，打造從孕前、孕產到兒童成長與長照的全生命周期照護體系。亮點包含母嬰照護一條龍，設有家庭化分娩室，今年起由婦產科與兒科醫師、護理師、心理諮商師等「六師共照」跨專業團隊服務；二是建置全國首座智慧冷鏈配送母乳庫，服務範圍突破地域限制，擴及離島地區。

再者是婦幼寶寶Line群組，院方推出專責醫師制度，從產前到幼兒疫苗接種等追蹤與照護；四是院方與鄰近臨托單位合作，讓婦女就醫健檢時，可臨托孩子；五為子宮內膜癌篩檢，透過3D陰道超音波檢查，守護女性生育健康。

除了孕產照護，婦幼專責醫院也成立全國首創兒童住宿式長照機構「童羽之家」，專門照顧因重症、罕見疾病、早產併發症或發展遲緩等原因而需積極復健與照護支持的兒童，目前已開18床，使用10至12床，預計年底前29床全開。

至於專屬女性的「好醫門診」，將由婦產科、泌尿科、精神科、皮膚科、乳房外科與家醫科全女醫提供服務，雖然下半年才營運，民眾現仍可在婦幼院區看診。婦幼專科功能提升專案辦公室副主任黃啟南表示，6科服務場域將集中在10樓，目前在做空間改造、設備採購，尚須經費與時間配合，醫師人力則不用擔心，由現有團隊提供服務。

民眾林小姐表示，有時隱私部位需就醫檢查時，她都會特別選擇女醫師，全女醫服務會比較安心，尤其婦幼專責醫院在她家附近，看診也比較方便。羅小姐說，滿多女性介意男性醫師看診，女醫團隊是友善婦女，婦幼院區也有婦產科、兒科、中醫，她帶小朋友一起來很方便。

北市聯醫在婦幼院區打造北市婦幼專責醫院，包含成立全國首創兒童住宿式長照機構「童羽之家」。圖／北市聯醫提供
北市聯醫在婦幼院區打造北市婦幼專責醫院，包含成立全國首創兒童住宿式長照機構「童羽之家」。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，整合既有資源，打造從孕前、孕產到兒童成長與長照的全生命周期照護體系。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，整合既有資源，打造從孕前、孕產到兒童成長與長照的全生命周期照護體系。記者林佳彣／攝影

台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，今日揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，今日揭牌，象徵北市婦幼照護邁向全新里程碑，市長蔣萬安等人到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

北市婦幼專責醫院將提供產婦可水中分娩的選擇。 圖／北市聯醫提供
北市婦幼專責醫院將提供產婦可水中分娩的選擇。 圖／北市聯醫提供

台北市婦幼專責醫院今天揭牌，亮點之一為全國首座智慧冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供
台北市婦幼專責醫院今天揭牌，亮點之一為全國首座智慧冷鏈配送母乳庫。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，硬體優化不只建物外牆拉皮，一樓的健兒門診旁新設親子共讀區（如圖）。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院在婦幼院區打造「婦幼專責醫院」，硬體優化不只建物外牆拉皮，一樓的健兒門診旁新設親子共讀區（如圖）。記者林佳彣／攝影

長照 北市

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