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中油：下周國內汽、柴油各調降1元及0.8元
台灣中油公司今日宣布，下周一（29日）凌晨零時起至7月5日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.8元，分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升29.5元。
中油指出，美伊啟動協商，荷姆茲海峽通航量逐步回升，國際油價下跌。惟6月24日貨輪遭受攻擊事件，引發市場對海峽通航安全的擔憂。考量中油2月28日至6月28日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約172.6億元，以及日韓等亞鄰國家油價補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，6月29日至7月5日國內汽、柴油價格分別調降1元及0.8元。
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