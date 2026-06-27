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車主快移車 屏東林邊積淹水漸退 國3管制路段下午3時恢復通車

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
屏東縣林邊低窪地區積淹水逐漸消退，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段下午3時整恢復通車。圖／取自高公局1968即時路況
屏東縣林邊低窪地區積淹水逐漸消退，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段下午3時整恢復通車。圖／取自高公局1968即時路況

屏東地區連日持續豪雨，今天降雨趨緩，高速公路局表示，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段，今天下午3時起恢復通車，提醒車主提前將停放車輛駛離，若未駛離，屏東縣警察局東港分局將予拖吊至高架橋下平面道路停放，但不負保管之責。

屏東縣林邊低窪地區出現積淹水災情，屏東縣政府6月26日上午11時起向高公局申請國3林邊交流道至末端大鵬灣高架橋北上路段管制作為車輛避難場所。

高公局說，因豪雨已暫停，屏東縣政府今天上午8時15分評估應無避難需要，通知高公局解除管制，停放車輛陸續駛離管制路段後，原國道高架橋管制路段今天下午3時整恢復通車。

高公局表示，請車主今天下午3時前將停放車輛駛離，並請民眾注意安全，並遵循方向，北上自南州交流道下高速公路。若未駛離，屏東縣警察局東港分局將予拖吊至高架橋下平面道路停放，但不負保管之責，北上民眾可由末端大鵬灣進入高速公路。

屏東縣林邊低窪地區積淹水逐漸消退，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段下午3時整恢復通車。圖／取自高公局1968即時路況
屏東縣林邊低窪地區積淹水逐漸消退，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段下午3時整恢復通車。圖／取自高公局1968即時路況

屏東 屏東縣政府 高公局

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