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若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦 義賣畫作拍出萬元高價

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦，透過創作展現自我價值。記者黃于凡／攝影
若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦，透過創作展現自我價值。記者黃于凡／攝影

財團法人若竹兒教育基金會院生劉慶源繪畫天賦異稟，受紀錄片老鷹之手導演彭家如肯定，若竹兒基金會董事長林朋輝為他籌辦畫展，同時也在今天舉辦公益拍賣會，邀請副縣長劉培東擔任競拍官，首幅作品「英駿非凡」由民雄鄉長林于玲以5萬元得標，幫助身障者展現生命價值。

劉培東說，雖然有些人被老天爺開玩笑，身處逆境仍努力展現自身價值，劉慶源的繪畫專長被彭家如導演看見，只要有人拉他一把，就能有機會展現才華，以畫筆傳遞內心感受、激勵人心，希望每個人都應有平等發展機會，後續展覽為期一周，邀請大家一起來看展。

林朋輝說，彭家如導演拜訪院區時，意外發現院生劉慶源繪畫天賦異稟，攜手劉慶源一起作畫並籌辦畫展，感謝副縣長劉培東擔任競拍官，松暉營造董事長邱政賢長期支持，協助建造若竹兒機構建設，去年寒冬送暖捐贈100萬元，集眾人愛心成就美事，感謝社會持續支持。

林朋輝也說，若竹兒照顧18歲以上智能障礙者，提供日間照顧35人及住宿照顧40人，包括生活照顧、自立生活訓練、作業活動、休閒活動及社會參與等多元服務。劉慶源無口語能力且聽力喪失，但透過繪畫創作表達內心世界，開辦個人畫展是他一直以來的夢想。

社會局表示，嘉義縣目前有3萬7千餘名身心障礙者，為協助身心障礙者獲得適切支持，發揮潛能並融入社會，縣府持續推動各項身心障礙福利服務，包括日間照顧、住宿式照顧、小型作業所及家庭支持等福利措施，也鼓勵身障者參與藝文活動，培養能力及建立自信。

若竹兒院生劉慶源作品「英駿非凡」今天在公益拍賣會中以5萬元成交，由民雄鄉長林于玲得標支持。記者黃于凡／攝影
若竹兒院生劉慶源作品「英駿非凡」今天在公益拍賣會中以5萬元成交，由民雄鄉長林于玲得標支持。記者黃于凡／攝影

若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦，作品呈現細膩筆觸與個人創作風格。記者黃于凡／攝影
若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦，作品呈現細膩筆觸與個人創作風格。記者黃于凡／攝影

若竹兒教育基金會舉辦院生劉慶源畫展暨公益拍賣會，即日起開展為期一周。記者黃于凡／攝影
若竹兒教育基金會舉辦院生劉慶源畫展暨公益拍賣會，即日起開展為期一周。記者黃于凡／攝影

林于玲

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