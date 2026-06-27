高醫大論壇揭示AI醫療新局！衛福部推「333政策」，國家489億預算力挺

人工智慧（AI）已是醫界兵家必爭之地，高醫大校友總會、天成醫療體系等單位，今天舉辦「2026高醫大論壇─深耕台灣AI醫療新願景」，關注AI醫療應用。行政院政務委員陳時中指出，AI算力可應用於「精準醫療」，也應發展「精準公衛」，讓篩檢等措施事半功倍；衛福部長石崇良則指出，預計今年底以前讓全台醫學中心病歷互通，明後年推展至地區醫院、區域醫院。

「2026高醫大論壇─深耕台灣AI醫療新願景」由高醫大、高醫附醫、高醫校友總會、天成醫療體系、童綜合醫院、諾貝爾醫療體系主辦。高醫北區校友會、台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會、高醫附醫岡山醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院、聯合報健康事業部協辦。

高醫大董事長陳建志指出，董事會全力支持體系醫院發展智慧、精準、永續醫療，致力打造醫療、科技、教育緊密結合的創新生態系，已獲新聞周刊（Newsweek）全球最佳智慧醫院等國際肯定，並與國際頂尖醫學院校合作，推動AI基礎模型、重大疾病診斷等研發。

陳建志指出，高醫附醫與鴻海科技集團聯手，開發全台首例由輝達（Nvidia）系統驅動的大腸癌AI代理（AI Agnet），台灣不僅能製造全球最精密的晶片，更可將算力轉化為拯救病人性命的精準醫療，人工智慧正在重新定義醫療體系的未來。但不論科技演進，高醫大以人為本初心並未改變，將串連醫療、科技、學術界，為國家培育兼具臨床專業、科技前瞻與人文素養的專業人才。

陳時中指出，醫界長期以來，除了國科會科技計畫外，對醫院人才培育、流程改善、社會責任等面向，缺乏社會、政府支持，原因是過去外界多認為「醫院很有錢」，但在健保體制「善良管理」及物價高漲、新藥推陳出新的現況下，目前醫院經營情況最多只能打平，賴總統推動健康台灣深耕計畫，五年編列489億元預算，盼支持全台醫院推動精準醫療、遠距醫療。

我國有完善健保資料庫及人體生物資料庫，陳時中指出，彼此串連將為精準醫療帶來長足進展，此外，也應發展「精準公衛」，早年公衛政策針對全人口進行，未來若利用AI算力，精準描繪不同族群、不同地域的公衛特性，可讓各式篩檢、治療等公衛措施執行事半功倍，衛福部正積極規畫，利用健保APP串連各式就醫、健檢資料，結合AI幫助民眾落實自我健康管理。

石崇良說，衛福部針對智慧醫療發展訂出「333政策」，盼打破不同醫療資訊系統間藩籬、進行橫向整合，並將數據結構一致化、標準化，提升數據應用廣度，目前針對醫學中心層級醫院，已推動「FHIR Box」資料格式一致化，目標是讓今年底全台醫學中心病歷資料可互通，明、後年推展至地區及區域醫院，並將提供診所、衛生所等基層體系公版系統使用。

我國進入高齡社會，面臨慢性病、失能照顧需求，及健保財務壓力、醫療人力短缺夾擊，科技為另一可能解方，石崇良指出，衛福部除建立3大AI中心，盼加速醫療院所使用AI普及程度，也透過健康台灣深耕計畫盼給醫院「更多想像空間」，明年將啟動第二期計畫，優化醫療工作條件、規劃人才培訓、智慧醫療、社會責任四大範疇不變，但將強調跨體系、區域合作，盼「烤肉不只一家香」。

「2026高醫大論壇 深耕台灣AI醫療新願景」於今（27）日舉辦，關注AI醫療應用。聯合報健康事業部策略長洪淑惠（右起）、天成醫療體系數位科技副院長張漢隆、鴻海科技集團B事業群暨數位健康處長劉秉昊、鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄、林口長庚紀念醫院院長陳建宗、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、前立委天成醫療體系創辦人及元智大學兼任教授張育美、衛福部長部長石崇良、高雄醫學大學董事會董事長陳建志、行政院政務委員陳時中、高雄醫學大學副校長黃友利、高雄醫學大學校友總會理事長邱良進、台灣醫事法律學會理事長及高雄醫學大學兼任教授張朝凱、童綜合醫院總院長童敏哲、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院院長黃炫廸、高雄市立小港醫院院長洪志興、高雄醫學大學校友總會創會理事長梁明聖、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩共同參與。

記者曾學仁／攝影

高雄醫學大學董事會董事長陳建志出席「2026高醫大論壇 深耕台灣AI醫療新願景」。記者曾學仁／攝影