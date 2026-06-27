外送專法7月底上路 外送權益聯盟：送餐加快 服務升級

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路。台灣外送產業權益協進聯盟、台中市外送平台服務產業工會今聲明，隨著專法落地實施，台灣的外送產業將邁入一個更加健全且公平的新紀元。外送專法不僅具體保障基層外送夥伴的勞動與計費權益，更將大幅提升消費者體驗與店家出餐品質，從根本上解決長期存在的外送服務亂象。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪表示，新法實施後，對消費者最顯著的助益在於「送達速度加快」與「送餐服務升級」。過去平台不合理的疊單機制常導致餐點在路程中延遲，如今專法明定「疊單必須單獨計費給外送員」，此舉勢必促使平台降低不合理疊單的比例，落實順路才疊單的原則，讓消費者比以往更快速地收到餐點。

此外，蘇柏豪說，民眾過去常遇到外送員不願送餐上樓的痛點，新法規定上樓的每一分鐘平台都必須給付費用，外送員上樓送餐的意願將會大幅增加，落實真正的送餐到府。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明強調，新法在改善基層勞動條件的同時，也有效化解了外送員與餐廳店家、消費者間的摩擦。他舉例，以往醫院、學校、百貨公司及動線複雜的社區，因需要耗費步行進出時間，導致拒單率極高，現在專法保障了「走路進出的時間平台也必須計費」，外送夥伴只要付出時間勞力就能獲得合理報酬，自然願意接單。

他另指出，針對過去常見的催餐衝突，專法也規定「等待出餐的每一分鐘平台皆需計費」，外送員不再因為等餐而焦慮損失收入，不需再向店家催餐，讓餐廳老闆能按步調備餐，大幅促進了雙方的和諧。

聯盟與工會重申，外送專法的核心精神在於讓「時間與勞務獲得對等的合理報酬」，這不僅是還給外送從業人員應有的公道，更是帶動整體服務品質全面升級的關鍵。聯盟與工會將持續監督各大外送平台是否嚴格落實法規，確保專法帶來的正面效益惠及每一位消費者、合作店家與外送員，共同打造健康、永續的外送產業生態圈。