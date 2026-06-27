快訊

悲！留學生陳屍澳洲街頭近1周 逾10萬人次經過竟無人發現

五分埔商圈路面塌陷巨坑！蔣萬安視察「預防性撤離8戶」

世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和！南韓晉級之路「只剩最後一口氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

在宅醫療供不應求全台逾1400團隊也不夠 呼籲增加給付吸引投入

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣在宅醫療自2016年起辦理至今，全台約1400間診所、護理所及醫院等在執行，不過在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，投入的醫療人員未逐年增加，導致供不應求狀況持續，期待2030年能有3％醫療支出規模。記者翁唯真／攝影
台灣在宅醫療自2016年起辦理至今，全台約1400間診所、護理所及醫院等在執行，不過在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，投入的醫療人員未逐年增加，導致供不應求狀況持續，期待2030年能有3％醫療支出規模。記者翁唯真／攝影

台灣在宅醫療自2016年起辦理至今，全台約1400間診所、護理所及醫院等在執行，不過在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，相比日本醫療支出4.06％，醫師能獲得給付低，因此投入的醫療人員未逐年增加，導致供不應求狀況持續，期待2030年能有3％醫療支出規模。

台灣進入超高齡化社會，每5個人就有1人為65歲以上長者，傳統醫院規模以難以單獨承擔所有需求。台灣在宅醫療協會理事長陳英紹表示，高齡人口中有30％是失能，還有脊髓損傷、年輕中風、失智症等，在外出就醫上都相當不便，若要利用復康巴士需要2個成年人協助移動失能者上車，到醫院看診約10分鐘，相當舟車勞頓。相反的，讓青壯年進入家中協助看診，其實可以降低醫療費用及整體社會成本。

陳英紹說，日本及台灣都有介護離職的狀況，因父母生病，子女只好在離職在醫院及家中奔波，協助照顧。台灣人口老化嚴峻，需求只會持續增加，不過目前面臨供不應求的窘境，全台雖然有1400多個團隊在做在宅醫療，專責團隊僅約10家，而花蓮目前沒有在宅醫療的團隊，就他觀察桃竹苗也相當稀缺，且並未有逐年增加趨勢。

給付不足真的沒人要加入，陳英紹坦言，在宅醫療、居家照護及醫療等費用，過去撥補的經費約60至80億元，占整體醫療經費約1％，不過日本在宅醫療就有4.06%，台灣與日本差距大，給付約日本20％。給付低自然難以吸引人才加入，大家寧願選擇在醫院、診所等患者上門。有民眾反映很想要參與，卻因為找不到醫師到府看診，所以想用也用不到。

陳英紹也分享，一名52歲的原民婦女，因為乳癌且有轉移並癌症末期，全家陪媽媽在醫院住院3個月，之後又出血、癲癇，3月分從醫院出院返家回到宜蘭南澳的部落，在宅醫療團隊介入，給予嗎啡做疼痛控制，結果3天後狀況恢復，開始可以跟家人、親友等相處，在大家陪伴下過了3個月才離開，最重要的是全家在醫院跟親友到家中陪伴，是不一樣的感受。

陳英紹說，這2年政府推動在宅急症照護試辦計畫，執行下來的數據顯示在痊癒率、死亡率上，其實並沒有差別。

榮譽理事長余尚儒說，在宅醫療這幾年看似蓬勃發展，不過在整體預算還是偏低。除財務上、人力上的困境外，建議如果要促進在宅醫療的發展，能夠給予醫療院所租稅上一些優惠，提出誘因吸引更多人加入。

余尚儒表示，希望更多人能投入並讓服務多樣性增加，因為很多老人家在生命最後，他其實不想要死在醫院，不管是現在的已經開始的在宅急症照護或是生命末期的照護，都期待能在家裡就可以得到完善照顧，這是最重要的一個目的。

日本

延伸閱讀

在宅醫療學會籲提高預算至3% 賴清德總統表示「聽到了」

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

國壽正式申請試辦在宅急症照護保單 年底前有望問世

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 農業部示警：可能24小時內蓄滿溢流

山區連日強降雨，花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，農業部表示，萬里溪堰塞湖已於今天中午12時發布紅色警戒通知，即時監控變化。受影響範圍內居民請依指示撤離至安全收容處所。

車主快移車 屏東林邊積淹水漸退 國3管制路段下午3時恢復通車

屏東地區連日持續豪雨，今天降雨趨緩，高速公路局表示，國道3號北向大鵬灣端至林邊交流道管制路段，今天下午3時起恢復通車，提醒車主提前將停放車輛駛離，若未駛離，屏東縣警察局東港分局將予拖吊至高架橋下平面道路停放，但不負保管之責。

若竹兒院生劉慶源展現繪畫天賦 義賣畫作拍出萬元高價

財團法人若竹兒教育基金會院生劉慶源繪畫天賦異稟，受紀錄片老鷹之手導演彭家如肯定，若竹兒基金會董事長林朋輝為他籌辦畫展，同時也在今天舉辦公益拍賣會，邀請副縣長劉培東擔任競拍官，首幅作品「英駿非凡」由民雄鄉長林于玲以5萬元得標，幫助身障者展現生命價值。

高醫大論壇揭示AI醫療新局！衛福部推「333政策」，國家489億預算力挺

人工智慧（AI）已是醫界兵家必爭之地，高醫大校友總會、天成醫療體系等單位，今天舉辦「2026高醫大論壇─深耕台灣AI醫療新願景」，關注AI醫療應用。行政院政務委員陳時中指出，AI算力可應用於「精準醫療」，也應發展「精準公衛」，讓篩檢等措施事半功倍；衛福部長石崇良則指出，預計今年底以前讓全台醫學中心病歷互通，明後年推展至地區醫院、區域醫院。

外送專法7月底上路 外送權益聯盟：送餐加快 服務升級

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路。台灣外送產業權益協進聯盟、台中市外送平台服務產業工會今聲明，隨著專法落地實施，台灣的外送產業將邁入一個更加健全且公平的新紀元。外送專法不僅具體保障基層外送夥伴的勞動與計費權益，更將大幅提升消費者體驗與店家出餐品質，從根本上解決長期存在的外送服務亂象。

中部累積雨量「紫爆」 颱風論壇：凌晨對流發展比預期強 陰雨天氣持續

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，今天凌晨中部的對流發展得比預期強滿多的，清晨以前就累積了200毫米，「把這兩天沒下的雨一次補完」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。