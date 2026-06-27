在宅醫療供不應求全台逾1400團隊也不夠 呼籲增加給付吸引投入

台灣在宅醫療自2016年起辦理至今，全台約1400間診所、護理所及醫院等在執行，不過在宅醫療經費支出僅占整體經費1％約60至80億元，相比日本醫療支出4.06％，醫師能獲得給付低，因此投入的醫療人員未逐年增加，導致供不應求狀況持續，期待2030年能有3％醫療支出規模。

台灣進入超高齡化社會，每5個人就有1人為65歲以上長者，傳統醫院規模以難以單獨承擔所有需求。台灣在宅醫療協會理事長陳英紹表示，高齡人口中有30％是失能，還有脊髓損傷、年輕中風、失智症等，在外出就醫上都相當不便，若要利用復康巴士需要2個成年人協助移動失能者上車，到醫院看診約10分鐘，相當舟車勞頓。相反的，讓青壯年進入家中協助看診，其實可以降低醫療費用及整體社會成本。

陳英紹說，日本及台灣都有介護離職的狀況，因父母生病，子女只好在離職在醫院及家中奔波，協助照顧。台灣人口老化嚴峻，需求只會持續增加，不過目前面臨供不應求的窘境，全台雖然有1400多個團隊在做在宅醫療，專責團隊僅約10家，而花蓮目前沒有在宅醫療的團隊，就他觀察桃竹苗也相當稀缺，且並未有逐年增加趨勢。

給付不足真的沒人要加入，陳英紹坦言，在宅醫療、居家照護及醫療等費用，過去撥補的經費約60至80億元，占整體醫療經費約1％，不過日本在宅醫療就有4.06%，台灣與日本差距大，給付約日本20％。給付低自然難以吸引人才加入，大家寧願選擇在醫院、診所等患者上門。有民眾反映很想要參與，卻因為找不到醫師到府看診，所以想用也用不到。

陳英紹也分享，一名52歲的原民婦女，因為乳癌且有轉移並癌症末期，全家陪媽媽在醫院住院3個月，之後又出血、癲癇，3月分從醫院出院返家回到宜蘭南澳的部落，在宅醫療團隊介入，給予嗎啡做疼痛控制，結果3天後狀況恢復，開始可以跟家人、親友等相處，在大家陪伴下過了3個月才離開，最重要的是全家在醫院跟親友到家中陪伴，是不一樣的感受。

陳英紹說，這2年政府推動在宅急症照護試辦計畫，執行下來的數據顯示在痊癒率、死亡率上，其實並沒有差別。

榮譽理事長余尚儒說，在宅醫療這幾年看似蓬勃發展，不過在整體預算還是偏低。除財務上、人力上的困境外，建議如果要促進在宅醫療的發展，能夠給予醫療院所租稅上一些優惠，提出誘因吸引更多人加入。

余尚儒表示，希望更多人能投入並讓服務多樣性增加，因為很多老人家在生命最後，他其實不想要死在醫院，不管是現在的已經開始的在宅急症照護或是生命末期的照護，都期待能在家裡就可以得到完善照顧，這是最重要的一個目的。