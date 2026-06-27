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午後鋒面北移西半部恐豪雨 北部雨彈最猛烈…明天起可望雲縫見陽光

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
彰化員林今天上午一度出現積淹水災情。記者黃仲裕／攝影
彰化員林今天上午一度出現積淹水災情。記者黃仲裕／攝影

目前鋒面還在台灣附近，加上西南風影響之下，今天到目前為止局部地區降雨明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，預計明天鋒面逐漸從台灣附近北移，因此會緩和下來。下周一水氣仍多，迎風面南部和台東地區有局部降雨機會，其他地區恢復午後雷陣雨的天氣型態。預計下周二之後，各地天氣穩定下來，不過溫度也會逐漸上升。

鋒面目前位置在澎湖延伸到台灣海峽一帶，鄭傑仁表示，鋒面南邊偏西南風，有可能把對流帶到陸地上，因此過去一段時間，中部沿海和中南部地區整體降雨比較明顯。今天鋒面會隨著時間往北移動，整個降雨區域除了中部之外，整個西半部地區也要特別留意。

今天降雨趨勢，他說，中午之前中部地區沿海降雨還是比較明顯一些，其他地方陸續有局部零星降雨機會。中午之後，隨著鋒面北上，西半部地區留意局部大雨或豪雨，尤其北部地區降雨有機會更明顯一些，留意天氣變化。

未來1周天氣，鄭傑仁表示，今晚8時鋒面來到北部近海，下周一鋒面就會北抬到北部海面到馬祖，後續鋒面繼續北抬，台灣附近回到偏南風到西南風環境，太平洋高壓也會逐漸西伸。雖然南方有一些低壓擾動，不過高氣壓影響之下，這些低壓擾動偏南邊移動，主要回到高壓影響，天氣炎熱、局部午後雷陣雨的天氣型態。

降雨趨勢，鄭傑仁表示，明天鋒面逐漸北移，整體風場偏向南風到西南風，因此西半部地區、宜蘭仍有陸續降雨或局部零星降雨機會。明天中午過後，北部、中部、其他山區有局部大雨發生可能。下周一整體環境水氣仍偏多，但是鋒面更為遠離一些，降雨機會比周日更緩和一些；南部、台東在迎風面情況之下，仍有降雨機會；其他地區上午多雲到晴，午後局部午後雷陣雨，尤其西半部地區留意午後有局部大雨發生機會。

鄭傑仁說，下周二至下周五，相對在太平洋高壓影響之下，各地為多雲到晴天氣，局部有午後雷陣雨。每天午後雷陣雨的區域、範圍、量質，隨著每天的水氣量、環境風場有不同變化。

高溫趨勢，鄭傑仁表示，今天降雨仍多，各地高溫普遍在28至30度左右。一旦降雨趨緩之後，部分地區溫度就會上升，下雨地區相對而言溫度大概會在28、29度左右。周日隨著鋒面北移，整體溫度會稍微回升，各地高溫普遍30度左右，沒下雨的地方高溫也許有機會回到30度以上。

鄭傑仁表示，下周一開始到下周五，太平洋高壓影響之下，各地高溫逐漸回復為30至35度，尤其在中南部近山區、內陸地區、大台北盆地、花東縱谷，這些夏天容易出現高溫的地方，可能又要留意高溫的出現。

什麼時候可以看到太陽？鄭傑仁表示，明天水氣還是比較多，集中在午後大雨，如果明天降雨範圍沒有這麼全面的話，也許在雲縫中有機會看到陽光。下周一之後，北部地區看到太陽的機會比較高，其他地區下周二之後就會慢慢回復到多雲到晴的天氣型態。雖然會看到太陽，但是紫外線也會比較強一些，要留意防曬、多補充水分。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 豪雨

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