採完西瓜顧健康 肝基會免費超音波與癌篩直送花蓮壽豐 逾200人參與

為協助花東地區民眾守護肝臟健康，肝病防治學術基金會與花蓮壽豐鄉衛生所合作，運用7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台善款，今天上午於花蓮縣壽豐鄉衛生所，舉辦免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，預計服務超過200人次。

2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，今天來到花蓮壽豐鄉。肝基會指出，壽豐鄉是花東縱谷的重要門戶，也是全台灣平地面積最大的鄉鎮，也是政府公告全台健保醫療資源不足的84個鄉鎮之一，在地居民的健康防線亟需更多醫療資源挹注。

花蓮西瓜以「沙、脆、甜」聞名全台，壽豐鄉是西瓜重要的產地。肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫表示，肝基會與壽豐鄉衛生所這次特別選在在西瓜季結束後舉辦篩檢活動，希望民眾專心顧好農作物，但也不要忽視自己的身體健康。

壽豐鄉衛生所主任張聰仁是花蓮人在地人，假日經常北上到各大醫院、醫學中心學習腹部超音波，身為基層醫療人員，他期望在第一線就能提供民眾即時的腹部超音波檢查。張聰感謝肝基會醫療團隊不辭辛苦遠道而來，用腹超與肝炎篩檢守護鄉親，他每周在衛生所都有固定提供腹部超音波名額，也歡迎有需求的民眾與衛生所連繫。

張聰仁說，腹部超音波檢查非侵入性，簡單、無痛、沒有輻射，是篩檢肝癌的最佳工具，同時還能檢查膽囊、胰臟、脾臟、腎臟、腹腔內的大血管以及淋巴結等器官組織的病變。本次活動為30歲以上居民提供腹超檢查，還包括肝病、癌症腫瘤指數檢測等，除了現場解說，也提供後續就醫諮詢與轉介服務；針對經濟弱勢族群，也提供健保未給付項目的醫療經費補助。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，持續在全台推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，歷年來累計服務已逾25萬人次。服務重點鎖定健保醫療資源不足的鄉鎮，特別是交通不便的山地鄉與離島地區，以及缺乏醫院診所、無法提供腹部超音波檢查的鄉鎮。

肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝腹超篩檢，護理師為民眾解說。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN今天於花蓮壽豐鄉舉辦保肝腹超篩檢。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN於花蓮壽豐鄉舉辦保肝抽血及腹超篩檢活動，年輕志工解說流程。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝抽血及腹超篩檢活動報到現場。圖／肝基會提供