快訊

MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

採完西瓜顧健康 肝基會免費超音波與癌篩直送花蓮壽豐 逾200人參與

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大雨滂沱中，肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉免保肝抽血及腹超篩檢活動今天上午啟動。圖／肝基會提供
大雨滂沱中，肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉免保肝抽血及腹超篩檢活動今天上午啟動。圖／肝基會提供

為協助花東地區民眾守護肝臟健康，肝病防治學術基金會與花蓮壽豐鄉衛生所合作，運用7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台善款，今天上午於花蓮縣壽豐鄉衛生所，舉辦免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，預計服務超過200人次。

2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，今天來到花蓮壽豐鄉。肝基會指出，壽豐鄉是花東縱谷的重要門戶，也是全台灣平地面積最大的鄉鎮，也是政府公告全台健保醫療資源不足的84個鄉鎮之一，在地居民的健康防線亟需更多醫療資源挹注。

花蓮西瓜以「沙、脆、甜」聞名全台，壽豐鄉是西瓜重要的產地。肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫表示，肝基會與壽豐鄉衛生所這次特別選在在西瓜季結束後舉辦篩檢活動，希望民眾專心顧好農作物，但也不要忽視自己的身體健康。

壽豐鄉衛生所主任張聰仁是花蓮人在地人，假日經常北上到各大醫院、醫學中心學習腹部超音波，身為基層醫療人員，他期望在第一線就能提供民眾即時的腹部超音波檢查。張聰感謝肝基會醫療團隊不辭辛苦遠道而來，用腹超與肝炎篩檢守護鄉親，他每周在衛生所都有固定提供腹部超音波名額，也歡迎有需求的民眾與衛生所連繫。

張聰仁說，腹部超音波檢查非侵入性，簡單、無痛、沒有輻射，是篩檢肝癌的最佳工具，同時還能檢查膽囊、胰臟、脾臟、腎臟、腹腔內的大血管以及淋巴結等器官組織的病變。本次活動為30歲以上居民提供腹超檢查，還包括肝病、癌症腫瘤指數檢測等，除了現場解說，也提供後續就醫諮詢與轉介服務；針對經濟弱勢族群，也提供健保未給付項目的醫療經費補助。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，持續在全台推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，歷年來累計服務已逾25萬人次。服務重點鎖定健保醫療資源不足的鄉鎮，特別是交通不便的山地鄉與離島地區，以及缺乏醫院診所、無法提供腹部超音波檢查的鄉鎮。

肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝腹超篩檢，護理師為民眾解說。圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝腹超篩檢，護理師為民眾解說。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN今天於花蓮壽豐鄉舉辦保肝腹超篩檢。圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN今天於花蓮壽豐鄉舉辦保肝腹超篩檢。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN於花蓮壽豐鄉舉辦保肝抽血及腹超篩檢活動，年輕志工解說流程。圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN於花蓮壽豐鄉舉辦保肝抽血及腹超篩檢活動，年輕志工解說流程。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝抽血及腹超篩檢活動報到現場。圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN花蓮壽豐鄉保肝抽血及腹超篩檢活動報到現場。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN在花蓮壽豐鄉門市舉辦保肝抽血篩檢。圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN在花蓮壽豐鄉門市舉辦保肝抽血篩檢。圖／肝基會提供

肝基會 西瓜 花蓮

延伸閱讀

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

首屆亞太在宅醫療大會賴總統出席 協會許願增經費「我有聽到了」

健康永續行動家／桃園長庚醫院院長楊政達 促設醫療永續基金

健康亮紅燈才檢查？網友熱議八大「熱門健檢項目」 助你提前掌握健康警訊

相關新聞

豪雨襲台防孤島、防淹水 警政署啟動人車管制協助撤離

受0625颱風外圍環流及西南風帶來豪雨影響，警政署今天表示，已要求各地警察機關配合地方政府防災，針對可能成為孤島、坡地災害潛勢區及低窪易淹水地區，協助預防性撤離居民，並視災情執行人車管制、勸離等措施。

午後鋒面北移西半部恐豪雨 北部雨彈最猛烈 明天起可望雲縫見陽光

目前鋒面還在台灣附近，加上西南風影響之下，今天到目前為止局部地區降雨明顯。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，預計明天鋒面逐漸從台灣附近北移，因此會緩和下來。下周一水氣仍多，迎風面南部和台東地區有局部降雨機會，其他地區恢復午後雷陣雨的天氣型態。預計下周二之後，各地天氣穩定下來，不過溫度也會逐漸上升。

採完西瓜顧健康 肝基會免費超音波與癌篩直送花蓮壽豐 逾200人參與

為協助花東地區民眾守護肝臟健康，肝病防治學術基金會與花蓮壽豐鄉衛生所合作，運用7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台善款，今天上午於花蓮縣壽豐鄉衛生所，舉辦免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，預計服務超過200人次。

首屆亞太在宅醫療大會賴總統出席 協會許願增經費「我有聽到了」

首屆亞太在宅醫療大會今舉行，賴清德總統出席致詞表示，「健康台灣」是施政目標之一，而在宅醫療正是其中非常重要的一環。台灣在宅醫療協會理事長陳英紹所提的經費增加等3個願望，「我有聽到了」，希望更多年輕人投入偏鄉服務，讓醫療人員投入更多，政府支持更多，經費比例自然會增加更多。

台鐵7月起大改點 新自強號取代莒光號 E1000型轉備用編組

台鐵7月起年度大改點，總計調整653列次，為近年來最大調幅，其中313列次調整超過5分鐘。台鐵將於上線當天上午8時起，在各大車站發放8萬本時刻表，供旅客免費索取。但部分通勤族發現莒光號在新班表大幅減少，改由EMU3000型新自強號取而代之，但後者並無法使用TPass進站，擔心權益因此受損。

依托咪酯檢驗標準「加嚴1倍」 食藥署長：助查緝單位提升檢驗敏感度

近期毒駕事件頻傳，台大法醫所所長翁德怡日前指出，現行法定檢出閾值50ng/ml過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」。衛福部食藥署今天公告修正「濫用藥物或其他代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定濃度」，依托咪酯等3項新興毒品相關成分檢驗濃度，從50ng/ml下修至25ng/ml，形同標準加嚴1倍。另新增三氟依托咪酯檢驗標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。