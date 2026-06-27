首屆亞太在宅醫療大會賴總統出席 協會許願增經費「我有聽到了」

首屆亞太在宅醫療大會今舉行，賴清德總統出席致詞表示，「健康台灣」是施政目標之一，而在宅醫療正是其中非常重要的一環。台灣在宅醫療協會理事長陳英紹所提的經費增加等3個願望，「我有聽到了」，希望更多年輕人投入偏鄉服務，讓醫療人員投入更多，政府支持更多，經費比例自然會增加更多。

賴總統說，第一屆亞太在宅醫療大會由台灣發起主辦，要代表台灣歡迎並感謝世界各國的專家學者不遠千里而來，共同探討在宅醫療發展的新趨勢，分享各國寶貴的經驗。這次大會要感謝台灣在宅醫療學會的用心籌辦，以「台灣出發定義亞太在宅醫療未來」為主題，充分展現台灣積極參與國際健康治理、促進區域合作的決心。

賴清德總統表示，感謝學會及長期投入在宅醫療的夥伴，因為你們的努力，台灣的在宅醫療服務才能不斷精進，讓民眾在熟悉的環境中獲得妥善照護。尤其台灣已邁入超高齡社會，慢性病與失能需求提升、家庭照顧人力不足挑戰，都深刻影響醫療與照顧體系的發展。面對挑戰，必須思考如何讓醫療不只是被動等待病人來到醫院，而是主動走入家庭、走進社區，提供更具尊嚴與溫暖的服務。

賴清德總統說，身為台灣首位醫師出身的總統，他的施政目標之一就是打造「健康台灣」，而在宅醫療正是其中非常重要的一環。從2024年今年上任以來，政府積極推動「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、尿道感染及軟組織感染的病人，提供居家醫療取代住院照顧。同時善用數位科技，透過遠距醫療、遠端生命徵象監測、床邊檢驗設備及虛擬健保卡等，讓醫療團隊精準掌握病人狀況，更有效率及精準。

賴清德總統表示，這項計畫截至今年4月底，已服務超過7700人次，完成率將近9成，14天內轉急診或住院比例僅4%。這不僅減輕醫院病床壓力，也讓病人在家安心治療，降低交叉感染風險。為了進一步擴大量能，從今年5月起額外挹注約8000萬元預算優化計畫內容，包括新增「提早出院模式」，讓居家醫療適用對象擴增到所有感染症，病情穩定且符合條件的病人能及早回歸居家醫療。也調升了醫師訪視費用，鼓勵第一線醫事人員投入在宅醫療服務。

賴清德總統說，未來將建置「居家醫療照護資訊平台」，整合醫療、照顧與健康資料，推動跨專業級機構合作，打造更完整的智慧居家照顧生態系。政府推動在宅醫療代表台灣已開始用制度創新回應社會變化。讓醫療資源更有效分配，並用數據成果證明政策可行，為建立未來新模式，分享給全世界。除了在宅醫療外，健保署這周也通過了挹注53億元來優化兒童重症醫療、提高生產及急重症給付，強化早期療育照護支持及住院護理師加成獎勵。

賴清德總統說，「健康台灣」的目標就是讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。今年的大會有來自15個國家的專家參與，將持續深化台灣與世界的連結。至於台灣在宅醫療協會理事長陳英紹所提的3個願望，「我有聽到了」。今天出席大會，也是用行動表達對在宅醫療的支持，希望更多年輕人投入偏鄉服務，讓醫療人員投入更多，政府支持更多，經費比例自然會增加更多，共同努力，為亞太地區的醫療照顧發展開創新里程碑。