台鐵7月起大改點 新自強號取代莒光號E1000型轉備用編組

台鐵7月起年度大改點，總計調整653列次，為近年來最大調幅，其中313列次調整超過5分鐘。台鐵將於上線當天上午8時起，在各大車站發放8萬本時刻表，供旅客免費索取。但部分通勤族發現莒光號在新班表大幅減少，改由EMU3000型新自強號取而代之，但後者並無法使用TPass進站，擔心權益因此受損。

台鐵公司為提升服務品質進行整體運能配置與規劃，並配合平鎮臨時站10月啟用，7月起調整列車時刻表，以「提升西線直達車營運效能」、「西線尖峰通勤增班」、「提升東線北宜間運能」及「EMU3000型自強號車隊提升服務品質」為四大重點。

台鐵表示，通勤期間增開埔心=七堵EMU900型區間快車2列次、潮州=新營PP自強號2列次，另針對竹北、竹科與高鐵間往返需求，六家支線也於每日增開12列次區間車，預計改點後平日運能提升7.9%、假日提升16.9%。東部幹線則是部分自強號增停礁溪站、週末增開自強號2列次，以分散國5車流。

只是不少通勤族反映，改點加強EMU3000型自強號任務、加速汰換莒光號車隊，但EMU3000型自強號對號列車無法刷TPass進站，恐衝擊用戶權益。台鐵證實莒光號因車齡老化、車架鏽蝕，已近汰換年限，改點上路上，莒光號每日開行的班次數從11列次調整至7列次，共4列次莒光號以EMU3000型自強號及普悠瑪號等車種接替運能。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，通勤時間班次密集，旅客可選擇其餘可刷TPass車種搭乘，持電子票證搭EMU3000型自強號或普悠瑪恐被加收50%票價。

此外，EMU3000型自強號將是城際列車主力車種，有6列次PP自強號及直達車4列次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，PP自強號開行40列次調整至38列次。台鐵進一步表示，這38列PP自強號推拉式機車頭，將從E1000的舊PP改為E500的新PP。新PP動力輸出與速度上表現更穩定及快速，舊PP將轉為預備編組使用，未來運用仍將依實際使用情況與旅運需求進行配置與調整。