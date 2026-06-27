依托咪酯檢驗標準「加嚴1倍」 食藥署長：助查緝單位提升檢驗敏感度

近期毒駕事件頻傳，台大法醫所所長翁德怡日前指出，現行法定檢出閾值50ng/ml過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」。衛福部食藥署今天公告修正「濫用藥物或其他代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定濃度」，依托咪酯等3項新興毒品相關成分檢驗濃度，從50ng/ml下修至25ng/ml，形同標準加嚴1倍。另新增三氟依托咪酯檢驗標準。

食藥署公告修正「濫用藥物或其他代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定濃度」，將依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、異構物Isopropoxate，法定檢出閾值由50ng/ml下修至25ng/ml，並新增三氟依托咪酯檢驗標準為25ng/ml。

食藥署署長姜至剛說，為有效協助查緝單位提升依托咪酯類尿液檢驗敏感度，食藥署配合行政院毒品防制政策，法務部、警政署刑事警察局、法務部調查局、法醫研究所跨部會討論，並與毒理、法醫、臨床醫學、檢驗分析等專家共同討論，依據現行認證檢驗機構之儀器設備、檢驗能力，以及確效資料等科學數據，修正依託咪酯類毒品尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度，為25ng/mL。

愈來愈多習慣吸食「依托咪酯」者掌握到規避要領，車禍後，儘速逃離現場，拖延時間，躲避檢驗，只要拖上幾個小時，至警察局自首，此時體內「依托咪酯」濃度即可低於法定標準50ng/mL，從毒駕事件變成單純車禍事故意外，用藥黑數超過預期。翁德怡5月底提出建言，盼衛福部下修檢驗閾值，避免毒駕個案利用物質半衰期特性，以拖延規避查緝。

有關毒品檢驗閾值訂定方式，食藥署副署長王德原日前指出，各家檢驗機構設備靈敏度及人員不同，食藥署訂定閾值一定是略高或等同儀器最低檢驗濃度，且依「濫用藥物尿液檢驗作業準則」，若為司法案件必要，可不公告閾值，而是採當事實驗室儀器檢驗極限為標準。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885