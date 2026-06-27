台灣在宅醫療年支出不到1% 協會許願2030年提高到3%滿足需求

台灣在宅醫療邁入關鍵10年，今舉行首屆亞太在宅醫療大會，台灣在宅醫療協會理事長陳英紹表示，台灣在宅醫療站健保整體醫療支出不到1%，台灣在宅醫療經費支出應於2030年提高到3%，才能吸引更多人、更多產業投入，最終讓長輩受惠。

台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒致詞說，身為台灣在宅醫療學會的創辦人，很榮幸能擔任首屆亞太在宅醫療年會的大會主席。今年是一個重要的里程碑，是學會成立10周年，在過去的10年中，無數的醫師、護理師、藥師、治療師和社工，不辭辛勞地走進患者的家中進行診療。

余尚儒說，這是一段充滿挑戰的旅程，但一步一腳印地開闢了道路，衷心感謝衛福部和健保署長期在政策上的支持，也要感謝國科會、經濟部及工研院，在產業整合、技術開發與創新方面的貢獻。

余尚儒表示，由於這些通力合作台灣的在宅醫療不僅深深根植於社會，也與日本、韓國、澳洲、新加坡等地的夥伴建立連結，在宅醫療不再只是當地的議題，而是所有高齡化社會面臨的關鍵挑戰。

余尚儒說，無論是在亞太地區還是全世界，他常說「Hospital at Home」不只是把醫院搬到病人家中，更是關於如何重新定義醫療本身的價值。過去衡量醫療成可能是看病人數量或死亡率，但未來要問患者是否真的得到了照護？家屬是否得到了支持？個人是否能幸福且有尊嚴地獨自生活？這就是「價值導向的醫療」，不只是社會安全網的一環，更是國家對醫療人權承諾的指標。

余尚儒表示，他引用美國總統林肯的名言，「民有、民治、民享」，這正是他們的理念，在宅醫療屬於這座島上的每一位公民。政策必須透過傾聽患者、家屬和前線工作者的聲音來制定，這就是「民治」。而「民享」則是成果必須由所有利害關係人共享，不會遺漏任何人，這正是賴清德總統所提出的「健康台灣」政策精髓。

余尚儒表示，台灣或許無法參加世界衛生大會（WHA），但仍能以自己的方式參與世界。這次的年會是一個起點，希望每2年在亞太地區舉辦一次活動，分享經驗並讓世界看到「台灣準備好提供協助」，為全球的高齡化社會提供解決方案。

余尚儒說，在宅醫療是一條漫長的路，但這是一條值得前行的路，讓醫療回歸到個人、家庭、住家與社區，回歸到醫學的初衷。賴總統也是一位醫生，他明白照護的是「人」，而不僅僅是治療「疾病」。

陳英紹表示，一路走來非常辛苦但獲得病患及家屬肯定支持，到家中看診很辛苦，家屬也會問這樣賺的到錢嗎。不過在宅醫療是高齡社會的解方，他們這群憨人默默做下去，俗話說的好「天公疼憨人」，因此在這邊要許3個願望。

陳英紹說，第一日本在2000年邁入超高齡社會時，政府經費大量挹注，在宅醫療支出占整體的4.06%，台灣目前不到1%，關鍵的1%翻轉了許多家庭的照顧。希望台灣也能趕上日本的腳步，換算起來台灣在宅醫療經費支出應提高到3%，才能吸引更多人、更多產業投入，最終讓長輩受惠。

陳英紹表示，第二，這10年來他們在世界各國闖蕩，因為國際處境艱難，所以積極跟國際組織溝通串聯，才有了今天的亞太在宅醫療大會。台灣的公民社會一定要做好國民外交、醫療外交。希望未來政府、外交部能給予支持，串聯起國際在宅醫療聯盟，在這個聯盟裡，不會有WHO的打壓；最後當然是希望第二屆活動，總統也可以再來參加。