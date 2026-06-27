快訊

豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量「飆破200毫米」 全台第一

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣在宅醫療年支出不到1% 協會許願2030年提高到3%滿足需求

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣在宅醫療邁入關鍵10年，今舉行首屆亞太在宅醫療大會。記者翁唯真／攝影
台灣在宅醫療邁入關鍵10年，今舉行首屆亞太在宅醫療大會。記者翁唯真／攝影

台灣在宅醫療邁入關鍵10年，今舉行首屆亞太在宅醫療大會，台灣在宅醫療協會理事長陳英紹表示，台灣在宅醫療站健保整體醫療支出不到1%，台灣在宅醫療經費支出應於2030年提高到3%，才能吸引更多人、更多產業投入，最終讓長輩受惠。

台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒致詞說，身為台灣在宅醫療學會的創辦人，很榮幸能擔任首屆亞太在宅醫療年會的大會主席。今年是一個重要的里程碑，是學會成立10周年，在過去的10年中，無數的醫師、護理師、藥師、治療師和社工，不辭辛勞地走進患者的家中進行診療。

余尚儒說，這是一段充滿挑戰的旅程，但一步一腳印地開闢了道路，衷心感謝衛福部和健保署長期在政策上的支持，也要感謝國科會、經濟部及工研院，在產業整合、技術開發與創新方面的貢獻。

余尚儒表示，由於這些通力合作台灣的在宅醫療不僅深深根植於社會，也與日本、韓國、澳洲、新加坡等地的夥伴建立連結，在宅醫療不再只是當地的議題，而是所有高齡化社會面臨的關鍵挑戰。

余尚儒說，無論是在亞太地區還是全世界，他常說「Hospital at Home」不只是把醫院搬到病人家中，更是關於如何重新定義醫療本身的價值。過去衡量醫療成可能是看病人數量或死亡率，但未來要問患者是否真的得到了照護？家屬是否得到了支持？個人是否能幸福且有尊嚴地獨自生活？這就是「價值導向的醫療」，不只是社會安全網的一環，更是國家對醫療人權承諾的指標。

余尚儒表示，他引用美國總統林肯的名言，「民有、民治、民享」，這正是他們的理念，在宅醫療屬於這座島上的每一位公民。政策必須透過傾聽患者、家屬和前線工作者的聲音來制定，這就是「民治」。而「民享」則是成果必須由所有利害關係人共享，不會遺漏任何人，這正是賴清德總統所提出的「健康台灣」政策精髓。

余尚儒表示，台灣或許無法參加世界衛生大會（WHA），但仍能以自己的方式參與世界。這次的年會是一個起點，希望每2年在亞太地區舉辦一次活動，分享經驗並讓世界看到「台灣準備好提供協助」，為全球的高齡化社會提供解決方案。

余尚儒說，在宅醫療是一條漫長的路，但這是一條值得前行的路，讓醫療回歸到個人、家庭、住家與社區，回歸到醫學的初衷。賴總統也是一位醫生，他明白照護的是「人」，而不僅僅是治療「疾病」。

陳英紹表示，一路走來非常辛苦但獲得病患及家屬肯定支持，到家中看診很辛苦，家屬也會問這樣賺的到錢嗎。不過在宅醫療是高齡社會的解方，他們這群憨人默默做下去，俗話說的好「天公疼憨人」，因此在這邊要許3個願望。

陳英紹說，第一日本在2000年邁入超高齡社會時，政府經費大量挹注，在宅醫療支出占整體的4.06%，台灣目前不到1%，關鍵的1%翻轉了許多家庭的照顧。希望台灣也能趕上日本的腳步，換算起來台灣在宅醫療經費支出應提高到3%，才能吸引更多人、更多產業投入，最終讓長輩受惠。

陳英紹表示，第二，這10年來他們在世界各國闖蕩，因為國際處境艱難，所以積極跟國際組織溝通串聯，才有了今天的亞太在宅醫療大會。台灣的公民社會一定要做好國民外交、醫療外交。希望未來政府、外交部能給予支持，串聯起國際在宅醫療聯盟，在這個聯盟裡，不會有WHO的打壓；最後當然是希望第二屆活動，總統也可以再來參加。

健保 亞太

延伸閱讀

在宅醫療學會籲提高預算至3% 賴清德總統表示「聽到了」

健康永續行動家／桃園長庚醫院院長楊政達 促設醫療永續基金

減輕病患自費負擔 台灣PatientsForce系統入圍2026全球福祉獎決選

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

相關新聞

依托咪酯檢驗標準「加嚴1倍」 食藥署長：助查緝單位提升檢驗敏感度

近期毒駕事件頻傳，台大法醫所所長翁德怡日前指出，現行法定檢出閾值50ng/ml過於寬鬆，而此成分半衰期短，施用者只要拖延幾小時，檢驗報告可能「陽轉陰」。衛福部食藥署今天公告修正「濫用藥物或其他代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定濃度」，依托咪酯等3項新興毒品相關成分檢驗濃度，從50ng/ml下修至25ng/ml，形同標準加嚴1倍。另新增三氟依托咪酯檢驗標準。

台灣在宅醫療年支出不到1% 協會許願2030年提高到3%滿足需求

台灣在宅醫療邁入關鍵10年，今舉行首屆亞太在宅醫療大會，台灣在宅醫療協會理事長陳英紹表示，台灣在宅醫療站健保整體醫療支出不到1%，台灣在宅醫療經費支出應於2030年提高到3%，才能吸引更多人、更多產業投入，最終讓長輩受惠。

以艱困灌溉出鐵人傳奇 吳阿民從花蓮泥地跑出亞運金牌

提起台灣「十項鐵人」，楊傳廣可能是不少人腦海中第一個浮現的名字，不過相較於長期在國外接受訓練的楊傳廣，花蓮土生土長的吳阿民，更是從極度艱困環境中走出來的典範人物。1966年曼谷亞運，他在十項全能上演戲劇性逆轉奪金，延續楊傳廣所開創的黃金時代，讓世界再次看見台灣的實力。那枚金牌，不只是成績，更是一段從泥土地跑道到國際舞台的奮鬥證明。

在宅醫療學會籲提高預算至3% 賴清德總統表示「聽到了」

賴清德總統今天出席「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，針對台灣在宅醫療學會理事長陳英詔呼籲將健保在宅醫療預算占比由現行不到1%提高至3%，賴清德當場回應「聽到了」，並表示政府將持續支持在宅醫療發展。

鋒面+西南風持續威脅 豪雨特報範圍擴大全台灣

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，北部、嘉義市、恆春半島及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

雨勢干擾「即將成真」火舞、明華園 紙風車劇團 演出 改期時間出爐

近日豪雨不斷，原定今晚演出的紙風車劇團親子舞台劇「寶莉回家」延期，2026桃園閩南文化節原定今明2天在陽光劇場舉辦「日出‧千塘」傳統技藝匯演與明華園歌仔戲「劉全進瓜」，文化局考量安全與舞台呈現效果，今宣布前者改到30日晚間7時30分演出，後者調整至7月2日晚間7時30分舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。