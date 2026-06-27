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雨勢干擾 「即將成真」火舞、明華園、紙風車劇團演出改期時間出爐
近日豪雨不斷，原定今晚演出的紙風車劇團親子舞台劇「寶莉回家」延期，2026桃園閩南文化節原定今明2天在陽光劇場舉辦「日出‧千塘」傳統技藝匯演與明華園歌仔戲「劉全進瓜」，文化局考量安全與舞台呈現效果，今宣布前者改到30日晚間7時30分演出，後者調整至7月2日晚間7時30分舉行。
紙風車劇團原定今晚在桃園市龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因天候因素延到7月5日晚間7時舉行。
「日出‧千塘」是為今年閩南文化節全新編排戲碼，邀請到剛在國際選秀節目大放異彩的即將成真火舞團擔綱，與國立體育大學舞龍隊、宋坤傳藝、神創藝術、普琈門樂團等團隊合作，準備帶給民眾火舞、武術與特技的視覺饗宴；「劉全進瓜」則是講述唐朝秀才因懷才不遇借酒澆愁，最終鑄下大錯，後來為尋回妻子展開奇幻旅程。
紙風車「寶莉回家」則以神話故事出發，並將颱風擬人化，講述颱風如何形成、結構在南北半球有何差異，介紹熱帶低氣壓、輕颱、中颱與強颱，以及對環境可能造成何種威脅與幫助，寓教於樂深受親子喜愛。
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