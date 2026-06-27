今防短時強降雨 「巴威」颱風最快下周生成！專家曝影響台灣機率

今天米克拉颱風遠離，西南風稍減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，但鋒面仍在台灣附近，台灣整體天氣仍不穩定，雖然南部發生大豪雨或超大豪雨機會降低，但是清晨到上午雲林到台中一帶已有短時豪雨發生，今天白天西半部及北部仍要留意短時強降雨。東半部留意明顯的午後雷陣雨。

氣溫方面，他說，因為雲多下雨，各地高溫28至29度，感受比較舒適，早晚低溫24至25度，有些涼意。

明天各地天氣會比今天要再好一點，廖于霆表示，因為鋒面開始減弱，並北移到浙江以北，原有的不穩定大氣條件開始改善，但要留意各地山區午後還是有雷陣雨發生，西半部沿海也還是會有短暫陣雨。

他說，到了下周一以後，隨太平洋高壓逐漸西伸，台灣才能脫離這陣子不斷下雨陰霾天氣，轉為上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的夏季型天氣。

至於颱風消息，廖于霆說，目前在菲律賓東方海面有個熱帶擾動正在發展，預測下周有機會發展為颱風「巴威」，不過因為下周太平洋高壓增強中，所以預測這個未來的颱風會一路往西通過菲律賓，進入南海，下個周末趨向廣東一帶，對台灣沒有影響，未來可以持續觀察預報是否有變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。