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大雷雨今炸中南部釀大範圍「紫爆」 鋒面漸北移仍不排除有強對流
今晨豪大雨集中在中南部，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，鋒面壓得比預期南邊，鋒面東段整個下半夜，在雲林至台中一帶，有滯留性較高的中尺度對流系統生成，短短6至7個小時在雲林西螺就降下了破230毫米的雨量，達到了短時大豪雨的標準，也造成了彰化、雲林地區有不少的淹水災情。這場降雨，也剛好補足了這兩天降雨相對較少的那個缺口。
「觀氣象看天氣」表示，白天開始鋒面會逐漸往北移動，雖然結構轉差，仍不排除有局部的強對流系統生成，下半天結合午後熱力作用，北部地區也有可能會出現短時強降雨的機會，天氣要明顯回穩，要等到明天了。
中央氣象署發布台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時33分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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