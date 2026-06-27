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長榮開通華盛頓特區–桃園直飛 看好市場潛力

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，未來每周營運四班，使用波音787-9飛機執飛，這不僅是長榮航空在北美的第10個航點，也成為台灣首家提供兩地直飛服務的航空公司。長榮航空歡慶開航，特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式。記者陳熙文／攝影
長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，未來每周營運四班，使用波音787-9飛機執飛，這不僅是長榮航空在北美的第10個航點，也成為台灣首家提供兩地直飛服務的航空公司。長榮航空歡慶開航，特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式。記者陳熙文／攝影

長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，未來每周營運四班，使用波音787-9飛機執飛，這不僅是長榮航空在北美的第10個航點，也成為台灣首家提供兩地直飛服務的航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空非常看好華盛頓的市場潛力。

長榮航空26日歡慶開航，特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式，由孫嘉明與維吉尼亞州航空局局長坎伯（Gregory Campbell）、華盛頓機場管理局總裁暨執行長波特（Jack Potter）、華盛頓機場管理局執行副總裁韋斯特倫德（Chryssa Westerlund）、華盛頓機場管理局航空業務發展副總裁布森(Paul Bobson），以及我駐美代表俞大㵢等貴賓共同主持。

此外，立法院韓國瑜院長也率跨黨派立委訪美團搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班，並參與現場剪綵，共同見證歷史時刻。

孫嘉明表示，「華盛頓杜勒斯機場是旅客進入首都圈的重要門戶，此次長榮航空能順利將航網延伸到美國的心臟–華盛頓，都要感謝所有貴賓的大力支持。我們非常看好華盛頓的市場潛力，未來無論是商務或者觀光，都能讓長榮航空美東航網布局更加完善，也能帶給更多旅客優質的服務」。

俞大㵢表示，「今年適逢美國建國250周年，欣見長榮在此歷史時刻開闢桃園–華盛頓特區直飛航線，有助進一步增進雙邊互動與深化情誼」。

韓國瑜也表示，「新航線的開通不僅反映近年台美旅運需求持續成長，更象徵雙方夥伴關係邁入新的里程碑。華盛頓特區作為美國政治決策中心及全球重要外交樞紐，直航將能進一步拉近兩地距離。」

坎伯表示，「這條航線不僅能為在地居民與企業帶來更多發展機會，我們也非常榮幸能促成這次合作，一起為民眾打造更便利的交通環境」。

波特則說，「這是華盛頓第一次直飛台北，台灣身為科技與文化重鎮，未來不論是在地居民或旅客，都能透過這條航線從台北輕鬆轉機前往亞洲數十個主要城市。同時，我們也非常期待迎來更多亞洲旅客，親自體驗華盛頓特區世界級的博物館、名勝古蹟與多元包容的文化魅力」。

新航線開通，華盛頓機場管理局特別安排水門儀式迎接桃園–華盛頓特區首航班的到來，並由波特親自接機，熱誠歡迎孫嘉明及首航班旅客抵達華盛頓，並於華盛頓飛往桃園的首航儀式中，精心安排具有東方特色的舞龍舞獅表演，雙方也於儀式中互贈紀念品，由孫嘉明致贈波音787-9飛機模型，波特則回贈「客製華府地圖框畫」，象徵兩地正式搭起空中橋樑，開啟未來緊密的合作。

長榮航空指出，華盛頓特區–桃園航線每周營運四班，使用波音787-9飛機執飛，機艙配置包含皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，華盛頓－桃園的飛航周期為二、四、六、日，桃園－華盛頓的飛航周期為一、三、五、六。

長榮航空表示，華盛頓是美國重要的政治與經濟中心，聚集眾多國際組織與跨國企業，對國際商務及學術往返有著穩定的需求，華盛頓特區–桃園航線的開闢，為往返台灣與美國東岸的旅客提供更便利的選擇

此外，長榮航空持續深耕北美市場，航點遍布洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、華盛頓、溫哥華及多倫多共10個航點，每周提供98班的便利服務。

長榮 華盛頓 桃園

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