雲彰今晨短時大豪雨達標 專家也意外 對流胞突襲難預測

苗栗以南整夜雨勢不斷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為鋒面壓得比預期更南邊一些，造成大氣狀態持續不穩定，配合依舊充沛的西南風水氣。尤其中彰雲等縣市，配合夜間海陸風交會，剛好有對流胞發展出來，帶來大雷雨，雨量非常驚人，今天近6小時雲林西螺就228.5毫米，彰化溪州也有212.0毫米，「直接就是短時大豪雨達標」。

昨天傍晚的定量降雨預報上，幾乎看不到這個對流胞降雨的預測。吳聖宇表示，雨勢應該要趨緩，實際卻整個出乎意料之外，「要預報這種中小尺度對流的發展，果然是非常困難」。

今天鋒面開始緩慢北移，吳聖宇表示，西半部依然是持續會有陣雨或雷雨，並有大雨或局部短時豪雨機會，對流發展的區域瞬間雨勢頗大，東半部也不能掉以輕心，也會有大雨機會。

他說，明天鋒面才會北抬到稍遠離台灣的地方，西南風水氣也較往大陸華南調整，但是台灣附近預報看起來仍有降雨，西半部有短暫陣雨或雷雨，配合白天熱力對流發展，有局部大雨機會，東半部有短暫陣雨，也是要留意白天熱對流發展可能造成的局部大雨，整體雨勢緩和但仍未結束。

吳聖宇表示，鋒面影響的程度比預期大，周末兩天的天氣依舊很不穩定，尤其是今天，持續注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。