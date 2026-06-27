聽新聞
0:00 / 0:00
雷雨交加 中南部5縣市淹水警戒 彰化人被嚇醒：超怕一早咕嚕咕嚕
昨天豪大雨主要影響地區在北部、南部，今天強降雨集中在中南部，中央氣象署今晨更針對彰化縣大雷雨發布災防告警訊息。水利署目前針對台中、彰化、南投、雲林、嘉義等5縣市發布淹水一、二級警戒。
Threads社群平台不少台中、彰化網友紛紛回報當地雷雨交加的情況，有網友表示，「現主時的彰化，打雷又下大雨，至少1個小時了，超怕一早就咕嚕咕嚕」、「完全睡不著」。也有網友發文，「彰化現在的雨是用倒的嗎」，其他網友留言，「3點半還在倒」、「暴雨外加打雷閃電，有夠恐怖的」、「一直閃電打不停」、「狂暴雨一直閃電」、「好不容易放假了，等等要咕嚕咕嚕了」、「昨天沒下的，今天一次補好補滿，彰化每次都是這樣」、「大佛累了要休息了，擋不住了」。
根據水利署防災資訊網，彰化縣淹水一級警戒有永靖鄉、溪湖鎮、埔心鄉、員林市、埤頭鄉、北斗鎮、田尾鄉、田中鎮、溪州鄉、二水鄉、社頭鄉、大村鄉、竹塘鄉、芬園鄉，二級警戒有花壇鄉、二林鎮、彰化市。
台中市南屯區、烏日區淹水一級警戒，大里區、太平區、霧峰區、西區、中區、東區、南區、北區、北屯區為二級警戒。南投縣南投市淹水一級警戒、草屯鎮二級警戒。雲林縣淹水一級警戒有西螺鎮、崙背鄉、虎尾鎮、二崙鄉、莿桐鄉，二級警戒有斗南鎮、大埤鄉、水林鄉。嘉義縣東石鄉、六腳鄉為二級警戒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。