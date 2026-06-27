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雷雨交加 中南部5縣市淹水警戒 彰化人被嚇醒：超怕一早咕嚕咕嚕

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雷雨交加 中南部5縣市淹水警戒 彰化人被嚇醒：超怕一早咕嚕咕嚕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
水利署目前針對台中、彰化、南投、雲林、嘉義等5縣市發布淹水一、二級警戒。圖／取自水利署防災資訊網
水利署目前針對台中、彰化、南投、雲林、嘉義等5縣市發布淹水一、二級警戒。圖／取自水利署防災資訊網

昨天豪大雨主要影響地區在北部、南部，今天強降雨集中在中南部，中央氣象署今晨更針對彰化大雷雨發布災防告警訊息。水利署目前針對台中、彰化、南投、雲林、嘉義等5縣市發布淹水一、二級警戒。

Threads社群平台不少台中、彰化網友紛紛回報當地雷雨交加的情況，有網友表示，「現主時的彰化，打雷又下大雨，至少1個小時了，超怕一早就咕嚕咕嚕」、「完全睡不著」。也有網友發文，「彰化現在的雨是用倒的嗎」，其他網友留言，「3點半還在倒」、「暴雨外加打雷閃電，有夠恐怖的」、「一直閃電打不停」、「狂暴雨一直閃電」、「好不容易放假了，等等要咕嚕咕嚕了」、「昨天沒下的，今天一次補好補滿，彰化每次都是這樣」、「大佛累了要休息了，擋不住了」。

根據水利署防災資訊網，彰化縣淹水一級警戒有永靖鄉、溪湖鎮、埔心鄉、員林市、埤頭鄉、北斗鎮、田尾鄉、田中鎮、溪州鄉、二水鄉、社頭鄉、大村鄉、竹塘鄉、芬園鄉，二級警戒有花壇鄉、二林鎮、彰化市。

台中市南屯區、烏日區淹水一級警戒，大里區、太平區、霧峰區、西區、中區、東區、南區、北區、北屯區為二級警戒。南投縣南投市淹水一級警戒、草屯鎮二級警戒。雲林縣淹水一級警戒有西螺鎮、崙背鄉、虎尾鎮、二崙鄉、莿桐鄉，二級警戒有斗南鎮、大埤鄉、水林鄉。嘉義縣東石鄉、六腳鄉為二級警戒。

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