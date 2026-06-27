台灣夏季5大特徵 專家曝劇烈降雨重要因素 尤其它是主要極端天氣來源

台灣夏季的天氣型態有哪些特徵？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣夏季約6月至8月，廣義可延伸至9月，天氣型態主要會受到太平洋副熱帶高壓、季風環流、梅雨鋒面、午後雷陣雨、西南氣流及颱風等天氣系統影響，呈現高溫、高濕、多對流及颱風等重要特徵。

夏季特徵之一是「高溫炎熱」，他說，主要會由太平洋副熱帶高壓主導，西部平原高溫明顯，台北盆地因地形封閉，夜間降溫較慢，都市區容易出現「熱夜」（夜間最低溫偏高）；近年氣候變遷下，夏季高溫事件也有增加趨勢。

第二個特徵是「高濕環境」，林得恩表示，夏季台灣受西南季風、南海暖濕氣流及西北太平洋水氣影響，大量暖濕空氣常易輸送至台灣。

而「午後雷陣雨」，夏季最典型降雨型態，「上午晴熱→午後雲系發展→山區雷雨→平地局部強降雨」，他說，常發生區域以中央山脈、雪山山脈、玉山及阿里山一帶與東部山區，之後雷雨胞可能沿山區往平地移動。

特徵四是「西南氣流」，林得恩說，這是造成劇烈降雨的重要因素。夏季若有颱風外圍環流、梅雨鋒面或低壓系統，搭配強盛西南氣流，容易造成長時間豪雨、短延時強降雨、河川暴漲、淹水或山區土石流；尤其台灣西南部及山區較容易受影響。

他說，還有「颱風」影響，此為夏季主要極端天氣來源，台灣夏秋季為颱風活躍期。颱風可能帶來強風、豪雨、海浪及風暴潮。但降雨分布高度則受到颱風路徑、移動速度、地形特徵及環流結構方向等影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。