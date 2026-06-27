大雷雨今炸中南部 吳德榮：防致災天氣 明起鋒面北退下周這天轉晴

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部有強降水回波消長，彰雲嘉已有明顯降雨。

今天雲林縣有局部豪雨或大豪雨，中央氣象署發布豪雨特報，南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區：雲林縣。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域有雲林縣、嘉義縣，陸上警戒區域有台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，持續時間至上午8時40分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

今天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，吳德榮表示，仍需防範劇烈天氣如雷擊、強風、短時強降雨及致災雨。北部23至30度、中部23至31度、南部23至31度、東部23至32度。

吳德榮表示，明天至下周二鋒面漸北退，氣溫逐日升。明天仍有較大雨勢，下周一、下周二降雨則以午後對流為主。下周三至7月5日各地晴時多雲，白天熱，午後山區偶有局部降雨機率。

關於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米克拉在日本九州南方海面，向東北加速遠離。輕颱無花果在日本本州南方海面，亦向東北加速遠離。兩颱風皆迅速減弱消失中。

接下來將進入颱風季， 吳德榮表示，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，其動向言之過早，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。