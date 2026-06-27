快訊

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前與美眾院議長見面

光核三不夠…還要廢除非核家園 鄭麗文：將推重啟核電公投

大雷雨今炸中南部！防致災天氣 明起鋒面北退…下周這天將轉晴

聽新聞
0:00 / 0:00

大雷雨今炸中南部 吳德榮：防致災天氣 明起鋒面北退下周這天轉晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，仍需防範劇烈天氣。圖為昨天台南市仁德區積淹水災情，消防人員出動橡皮艇救援。記者劉學聖／攝影
今天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，仍需防範劇烈天氣。圖為昨天台南市仁德區積淹水災情，消防人員出動橡皮艇救援。記者劉學聖／攝影

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部有強降水回波消長，彰雲嘉已有明顯降雨。

今天雲林縣有局部豪雨或大豪雨，中央氣象署發布豪雨特報，南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區：雲林縣。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域有雲林縣、嘉義縣，陸上警戒區域有台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，持續時間至上午8時40分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

今天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，吳德榮表示，仍需防範劇烈天氣如雷擊、強風、短時強降雨及致災雨。北部23至30度、中部23至31度、南部23至31度、東部23至32度。

吳德榮表示，明天至下周二鋒面漸北退，氣溫逐日升。明天仍有較大雨勢，下周一、下周二降雨則以午後對流為主。下周三至7月5日各地晴時多雲，白天熱，午後山區偶有局部降雨機率。

關於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米克拉在日本九州南方海面，向東北加速遠離。輕颱無花果在日本本州南方海面，亦向東北加速遠離。兩颱風皆迅速減弱消失中。

接下來將進入颱風季， 吳德榮表示，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，其動向言之過早，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大雷雨 吳德榮 豪雨

延伸閱讀

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝鋒面徘徊 南部致災雨勢續襲…好天氣要等下周二

台南、高雄人注意！粉專示警一波雷雨帶即將移入 未來2小時留意大雨

米克拉攜雨彈狂轟西半部…今天雨勢最嚴峻！台北氣象站6月累積雨量創新高

豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元

相關新聞

國家級警報響 彰化縣大雷雨 有致災性短延時強降雨發生

彰化縣有致災性短延時強降雨發生，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，並已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），持續時間至上午6時50分；伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防土石流、低窪地區積水、低能見度、雷擊。陸上警戒區域：彰化縣永靖鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉。

大雷雨今炸中南部 吳德榮：防致災天氣 明起鋒面北退下周這天轉晴

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部有強降水回波消長，彰雲嘉已有明顯降雨。

巷弄健康守護者／888計畫強化預防 讓患者主動防治三高

三高長期失控，正是中風、心肌梗塞、洗腎的重要導火線。新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，政府推動「健康台灣」願景與「三高防治888計畫」，基層診所也從單純看病、開藥，逐步轉型為社區健康守門員，協助民眾早期發現、追蹤、改善生活型態，讓慢性病管理從治療走向預防。

健康你我他／照顧失智夫18年 體悟要珍惜健康

老公過世三年，因為他好酒好菸，會失智沒有意外。失智很可怕，他常說腦袋一片空白，從正常如廁到大小便失禁，還把晚上當白天，安眠藥對他來說就像安慰劑。18年歲月裡，我每晚都失眠，想起照顧他的歡樂跟痛苦，「苦還是大過甜」。

7月徵文主題 中風重生路

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

愛肝達人站／我的醫師是不是失智了？

「醫師，你不記得我了？」看著眼前這位五、六十歲的病友，我總覺得似曾相識。「你、你是…就是…」我努力搜尋腦海中的記憶，卻始終想不起來。站在一旁的護理師看出我的窘境，悄悄遞來病歷。我低頭瞄了一眼，啊，終於想起來了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。