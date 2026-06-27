健康永續行動家／桃園長庚改善勞動條件 幫助人才回歸

桃園長庚院長楊政達是國內肺癌權威，他說當年選擇胸腔科，是因為喜歡加護病房的高壓環境，雖然壓力很大，但把人從死亡邊緣救回來，很有成就感。後來因學術研究需求，轉向肺癌研究領域，但他始終認為，醫療工作最核心的價值，就是「真正改變病人的生命」。

不過，醫療環境的改變，也讓他看到另一種隱憂，他說，醫師雖不像護理師大量離開醫療圈，但人才分布已嚴重失衡。許多年輕醫師選擇投入醫美、皮膚科或相對工時穩定的科別，內科、急重症等高壓領域則逐漸出現缺口。

楊政達有位同學是神經內科醫師，現在卻變成五間醫美診所的老闆，完全不做神經內科了。他感嘆，醫療體系若長期無法提供合理勞動條件，人才自然會流向更輕鬆、收入更高的地方。他認為，政府必須正視醫療人力問題，不能只靠醫院單打獨鬥。

楊政達說，年輕醫師對於急重症、外科、婦兒科等艱困科別投入意願下降，背後原因不只是辛苦，而是高工時、高壓力、高風險與醫療糾紛壓力長期累積。少子化造成整體勞動人口下降，讓年輕世代更重視工作與生活平衡，醫療缺工只是整個社會缺工潮的一個縮影。

真正拆解問題，需從制度、科技、文化同步進行。制度指工作環境、薪資結構、值班制度與職涯發展，都需要更合理化。健保對病房照護給付，遠低於合理成本，醫院長期在人力不足與財務壓力下運作，最終受影響的仍是病人。

桃園長庚創立滿廿年時，院長楊政達邀集藥師、護理師、醫師等人攻頂玉山。圖／桃園長庚醫院提供

除了智慧醫療、AI輔助、數位流程整合等科技輔助，在文化面，社會需理解醫療工作的價值與限制。醫療不是無限量供應的資源，醫病之間也需要更多互信與尊重。只有讓醫護感受到被支持，人才才能夠留得住。