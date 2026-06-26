減輕病患自費負擔 台灣PatientsForce系統入圍2026全球福祉獎決選

台灣醫藥永續再傳捷報！台灣病人支持生態系統 PatientsForce，憑藉卓越的數位醫療創新與社會影響力，以解決醫療自費缺口的解決方案，入圍本屆「全球福祉獎」（GGA）「全球福祉先鋒獎」最終決選。

此外，曾於2023年獲頒全球福祉獎「最佳環境行為改變獎」的台灣慈濟基金會，今年則以遠距醫療服務入圍最佳社區夥伴獎。

全球福祉獎（GGA）於2015年創立，為全球少數榮獲 Awards Trust Mark 「卓越（Outstanding）」等級認證的獎項，被譽為全球永續發展領域「金標準」，歷屆得獎者如英國天空廣播（Sky）、麥當勞（McDonald's UK）及綠色金融先驅三道銀行（Triodos Bank）等，均為各行各業的佼佼者。

英國全球福祉獎（Global Good Awards，GGA）2026年入圍名單揭曉。台灣病人支持生態系統 PatientsForce入圍「全球福祉先鋒獎」，評審評語為「不同於依賴外部捐款的傳統公益模式，PatientsForce 開創了由藥業及企業夥伴共同支持的「自給自足」永續商業模型，實踐了「人類、地球、利潤共同成長（People, planet and profit — growing together）」理念。」

「PatientsForce入圍，代表其營運實績通過了國際最高規格的誠信檢驗。」采鋐健康董事長暨總經理張向昕說，當醫療走向個人化時，醫療平權應該透過市場機制調整，數位創新只是降低交易成本及提升效率「全球福祉先鋒獎的手段，但最終仍應該是提高創新藥物及醫療的可近性。

自費在國人醫療支出占比愈來愈高，張向昕表示，PatientsForce自2017 年成立以來，致力於建立特殊疾病藥物與病人經濟負擔能力之間的橋樑，以創新模式協助國家健康體系支持病人。至今，攜手50多家全球頂尖藥廠（包含全球前 20 大跨國藥企），在台推動「病人支持計畫」（Patient Support Programmes），近期更與歐美日等供應鏈建立專案藥品的支持計畫服務（Expanded Access Programmes），擴及國際市場服務。

張向昕表示，該平台至2025年底累計超過新台幣100億元藥費補助送至迫切需要的病人手中；每年協助超過3萬名病患即時取得關鍵治療，服務涵蓋超過70%特定重症類型與百種以上藥物，大幅減輕眾多急重症患者家庭的經濟負擔。

張向昕表示，台灣成功驗證的數位醫療模式將延伸至全亞洲，讓世界看見台灣如何用科技改善人民的醫療困境。

PatientsForce 在環境永續上的表現傑出，除獲得Ecovardis 國際永續評鑑銅獎，平台首創「8步一站式數位病人流程管理」，全面整合電子申請、醫療金融、藥品物流與專業護理隨訪，這項全無紙化的數位醫療革命，不僅提升了照護效率，每年更為地球拯救超過480棵成年樹木。