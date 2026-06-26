聽新聞
0:00 / 0:00

減輕病患自費負擔 台灣PatientsForce系統入圍2026全球福祉獎決選

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
PatientsForce 總經理張向昕表示，未來將計畫延伸此成功驗證模式至全亞洲，落實醫療平權。圖／PatientsForce 提供
PatientsForce 總經理張向昕表示，未來將計畫延伸此成功驗證模式至全亞洲，落實醫療平權。圖／PatientsForce 提供

台灣醫藥永續再傳捷報！台灣病人支持生態系統 PatientsForce，憑藉卓越的數位醫療創新與社會影響力，以解決醫療自費缺口的解決方案，入圍本屆「全球福祉獎」（GGA）「全球福祉先鋒獎」最終決選。

此外，曾於2023年獲頒全球福祉獎「最佳環境行為改變獎」的台灣慈濟基金會，今年則以遠距醫療服務入圍最佳社區夥伴獎。

全球福祉獎（GGA）於2015年創立，為全球少數榮獲 Awards Trust Mark 「卓越（Outstanding）」等級認證的獎項，被譽為全球永續發展領域「金標準」，歷屆得獎者如英國天空廣播（Sky）、麥當勞（McDonald's UK）及綠色金融先驅三道銀行（Triodos Bank）等，均為各行各業的佼佼者。

英國全球福祉獎（Global Good Awards，GGA）2026年入圍名單揭曉。台灣病人支持生態系統 PatientsForce入圍「全球福祉先鋒獎」，評審評語為「不同於依賴外部捐款的傳統公益模式，PatientsForce 開創了由藥業及企業夥伴共同支持的「自給自足」永續商業模型，實踐了「人類、地球、利潤共同成長（People, planet and profit — growing together）」理念。」

「PatientsForce入圍，代表其營運實績通過了國際最高規格的誠信檢驗。」采鋐健康董事長暨總經理張向昕說，當醫療走向個人化時，醫療平權應該透過市場機制調整，數位創新只是降低交易成本及提升效率「全球福祉先鋒獎的手段，但最終仍應該是提高創新藥物及醫療的可近性。

自費在國人醫療支出占比愈來愈高，張向昕表示，PatientsForce自2017 年成立以來，致力於建立特殊疾病藥物與病人經濟負擔能力之間的橋樑，以創新模式協助國家健康體系支持病人。至今，攜手50多家全球頂尖藥廠（包含全球前 20 大跨國藥企），在台推動「病人支持計畫」（Patient Support Programmes），近期更與歐美日等供應鏈建立專案藥品的支持計畫服務（Expanded Access Programmes），擴及國際市場服務。

張向昕表示，該平台至2025年底累計超過新台幣100億元藥費補助送至迫切需要的病人手中；每年協助超過3萬名病患即時取得關鍵治療，服務涵蓋超過70%特定重症類型與百種以上藥物，大幅減輕眾多急重症患者家庭的經濟負擔。

張向昕表示，台灣成功驗證的數位醫療模式將延伸至全亞洲，讓世界看見台灣如何用科技改善人民的醫療困境。

PatientsForce 在環境永續上的表現傑出，除獲得Ecovardis 國際永續評鑑銅獎，平台首創「8步一站式數位病人流程管理」，全面整合電子申請、醫療金融、藥品物流與專業護理隨訪，這項全無紙化的數位醫療革命，不僅提升了照護效率，每年更為地球拯救超過480棵成年樹木。

英國

延伸閱讀

「大家醫計畫」助民眾自我健康管理

THE世界大學影響力排名 中山醫大SDG3挺進全球23名

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

國泰產險、健管奪創新商務獎

相關新聞

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

現代人生活壓力大，再加上3C用得兇，不少人出現失眠的情況。有營養師表示人體內的褪黑激素可輔助身體晝夜節律，在部分的天然食物裡就可以攝取到，例如奇異果，因此睡前1小時吃2顆，對於幫助睡眠真的很有效。

減脂也能吃美食！營養師授「放心吃菜單」 網讚超實用

在減脂期間，不少人擔心外食容易攝取過多熱量，不過只要掌握食材搭配與份量，仍能兼顧美味與營養。有營養師分享「減脂期放心吃的外食清單」，包括八方雲集、肯德基、麥味登、Subway等共7家知名品牌，教大家即使想減重也能好好享用美食。

下雨天沒精神是身體「濕氣重」？ 營養師教5招讓身體更輕盈

一遇到下雨天，許多人會感覺昏昏沉沉、提不起精神，有人會覺得是否是自己體內「濕氣重」，不過營養師高敏敏表示「濕氣重」並不是現代醫學診斷名稱，會覺得懶洋洋大多是生活及飲食習慣所造成，與其想要將身體「排濕」，不如先從生活習慣改變比較重要。

浴巾多久洗一次？日專家點出常見兩錯誤：不處理恐養數億細菌

近日豪雨不斷，空氣濕度居高不下，洗好的衣物往往難以乾透。其中較厚且不易晾乾的浴巾或毛巾，更是許多人的痛點。到底該多久洗一次浴巾、毛巾？怎樣才能保持乾淨衛生？據日媒FNN報導，點出了民眾最常見的兩大清潔迷思。

臥室裡「1物」快丟掉！腫瘤專家示警：沒接觸仍增罹癌風險

近年民眾越來越重視居家環境安全，但有些看似平凡的家用品，長期使用恐暗藏健康風險。美國多名腫瘤科與胸腔科專家近日提醒，一項許多家庭沿用多年的防蟲用品「樟腦丸」，因會持續釋放有害化學物質，若長時間暴露在密閉空間中，可能增加罹癌及其他健康風險，建議民眾若有其他替代方式，可考慮停止使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。