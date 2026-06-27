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長榮航直飛華盛頓 北美線添新航點

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
長榮航空開闢美國首府華盛頓新航點，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，長榮航空董事長林寶水（左四）與美國在台協會處長谷立言(左五)等人昨共同主持首航儀式。圖／長榮航空提供
長榮航空開闢美國首府華盛頓新航點，成為台灣首家直飛美國首都圈的航空公司，長榮航空董事長林寶水（左四）與美國在台協會處長谷立言(左五)等人昨共同主持首航儀式。圖／長榮航空提供

長榮航空繼去年十月開航美國德州達拉斯後，再下一城，直飛美國首府華盛頓，寫下我國國籍航空新紀錄。自此長榮於北美的客運航網將擴增至十個航點，高居三大國籍航空之首，穩坐北美航線霸主地位。

長榮航空表示，華盛頓特區航線將以全新三艙等波音七八七—九機型執飛，配有第四代豪經艙，打造更完整、更多元的三艙等服務。

長榮航空董事長林寶水表示，華盛頓是長榮航空第十個北美客運航點，之後長榮每周飛往北美的航班將多達九十八班，再加上與星空聯盟成員、聯營航班及多家航空公司合作，航網遍及美洲地區超過兩百個城市，吸引轉機客選擇長榮。

美國在台協會處長谷立言表示，台美間有十一個直航點，每周一七一班直飛航班，長榮就占了近半數，且今年第一季數據顯示，台灣已躍升為美國第十六大旅客入境市場，充分展現台美經貿與民間交流熱絡。

民航局長何淑萍則說，台美間共十三航點、長榮就占了十個，往後期盼每周四班直飛華盛頓，可以拓展成每天一班。

長榮航空表示，華盛頓特區作為美國首都及重要國際門戶，兼具政經影響力與豐富觀光資源。深厚的歷史底蘊與舉世聞名的博物館群，亦為旅遊市場注入強勁動能。隨著台美之間在經貿、科技與文化等領域的交流日益熱絡，華盛頓直飛航線，不僅能深化兩地企業與學術界的往來，更藉由華盛頓杜勒斯機場作為星空聯盟樞紐的優勢，旅客將能更便捷地轉往美國各大城市。

長榮航 華盛頓 長榮

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