健康永續行動家／桃園長庚醫院院長楊政達 促設醫療永續基金

各產業都在談ＥＳＧ、減碳與永續，對廿四小時不停運轉的醫院而言，「永續」卻不只是關燈、節電。桃園長庚醫院院長楊政達表示，醫療業現在最大的危機不是節能減碳，而是「人力永續」，疫情後，大批護理人員離開臨床，動搖台灣多年來建立的醫療平權基礎，若醫療院所與政府無法建立「醫療永續制度」，因病而貧的景況將再重現。

留不住醫療人員 動搖國家安全

楊政達建議，政府應該用公務預算設立「醫療永續基金」，專門投入醫療人力與照護品質。政府設立醫療永續基金絕對比普發一萬元重要，當醫療人員留不住、照顧品質下降，才是真正會動搖國家安全的問題，醫療的本質終究是照顧人，而讓願意照顧人的人留下來，才是台灣醫療最重要的永續工程。

「如果人力不夠，醫院一直關床，到最後就會變成有錢、有辦法的人才能住進醫院，這對社會是不公平的。」楊政達說，真正的醫療永續，不只是設備與能源管理，而是「還有沒有人願意留下來照顧病人」。

近年醫療現場掀起離職潮，即使長庚體系年終獎金優於不少醫院，仍難完全抵擋護理人力外流。楊政達坦言，大環境已改變，現在年輕護理師的人生觀與過去不同，不再把「年資」視為唯一價值。

護理師有成就感 能解決人力荒

他說，曾經有護理師離職前告訴他，自己每年都換一家醫院工作，前年在成大、去年在長庚，未來還想去偏鄉當醫療團護理師，「她根本不在乎年資」。也有人離開醫院後改賣早餐、開花店，甚至到科技業當作業員，只因工作時間固定、壓力較小。

楊政達說，對於護理人員來說，薪水一定是最重要的，但如果只談薪水，無法解決人力荒的問題，要讓護理師從這份職業中找到成就感，才是最重要的事情。楊政達回憶，他在高中時期曾經開刀住院，那時護理師還會進病房聊天、安慰病人，但現在護理人員忙著寫紀錄、處理系統、完成行政流程，大家都盯著電腦，反而沒時間照顧人。

楊政達說，護理師最耗時的工作之一，就是撰寫紀錄。電子化後，許多內容逐漸變成重複貼上的「罐頭文字」，大家花了很多時間，卻未必提升照護品質。桃園長庚近年積極導入ＡＩ，目前正積極發展CGMHgpt協助護理行政工作，根據醫師處方、檢查數據與病人處置，自動生成具可讀性的護理紀錄，護理師只需檢視與微調關鍵內容，大幅減少文書負擔。

AI導入 醫護更多時間陪病人

楊政達說，發展ＡＩ不是為了取代醫護，而是要把醫療人員「還給病人」，如果ＡＩ可以處理重複性的工作，護理師就有更多時間陪伴病人、與病人互動。當護理人員重新感受到病人的感謝與回饋，才能找回職業價值與成就感，這樣護理人員才願意留下來。

這套理念，其實也能延伸到醫師。楊政達說，現在不少醫師看診時，因為必須輸入大量電子病歷，只能一直盯著電腦螢幕，甚至無法正眼看病人。他希望未來ＡＩ能自動生成病歷內容，讓醫師重新回到「與人互動」的醫療本質，而不是整天在完成行政工作。

健保大幅降低就醫門檻，但也面臨新的結構性挑戰，包括成本成長、醫護人力壓力，以及醫院經營負擔增加。楊政達說，在現今個別醫院總額制度下，醫院必須兼顧醫療品質與病人安全，也需要更有效率地運用有限資源。

醫療目標 延長健康生活時間

另外，台灣已進入超高齡社會，糖尿病、高血壓、腎臟病等慢性疾病人數持續增加，若等到疾病惡化才投入醫療資源，健保負擔只會越來越沉重。健保應更重視健康管理、癌症篩檢、疫苗接種及慢性病早期控制，從疾病治療走向健康促進與預防醫學，讓民眾「少生病、晚生病」。醫療的目標不只是延長壽命，更是延長健康生活的時間。

面對高齡化、醫療需求快速成長及新醫療科技成本增加，健保財務長期承受壓力。楊政達認為，在此情況下，長期被迴避但必須面對的就是適度調整部分負擔制度，特別在高頻率使用的檢驗與影像檢查上，應在醫病共享決策下，讓醫療回歸專業判斷，同時降低防衛性醫療，確保健保制度長期穩健運作。

關於楊政達

年齡：64歲，1962年生

專長：內科學、胸腔腫瘤學、基因治療、癌症免疫療法、重症醫學

現任：

●桃園長庚紀念醫院院長

●長庚醫院胸腔暨重症加護專科醫師

●長庚大學醫學院教授

●台灣肺癌學會理事長

經歷：

●美國加州大學舊金山分校癌症中心研究員

●加拿大英屬哥倫比亞大學基因治療實驗室研究員

●林口長庚紀念醫院執行副院長

桃園長庚紀念醫院ESG重要措施

●2024年成立「永續發展委員會組織架構與任務」

●2025年推動職場健康、戒菸衛教、癌症篩檢等服務

●推動院區減廢專案，中藥煎煮室藥渣以及咖啡渣作植栽肥料

●廢玻璃回收再利用、老舊空調、飲水機中央廚房冷凍冷藏設備汰換

●設置院內公共區域離峰時間控制器

●2025年與國家公園署簽署「永續環境行銷宣傳與保育趨勢交流」合作備忘錄

●全國首創「健康與保育串聯」合作模式

●2025年獲Healthcare Asia Awards「Smart Hospital Initiative」獎項

●2025年獲國際醫院聯盟（IHF）Healthcare Workers’Wellbeing佳作

●2024年獲SNQ國家品質標章

●2025年獲台灣持續改善競賽（TCIA）銀塔獎

●2025年獲國家醫療品質獎（NHQA）競賽金獎

資料來源／桃園長庚醫院 製表／陳雨鑫