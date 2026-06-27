外送專法 勞部公告三子法 強化保障

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於七月廿一日上路，勞動部昨發布三項子法，外送員將有報酬更明確、申訴找得到、派單更透明、補償有制度等四大保障。若平台對外送員做出停權、終止契約處分時，應提供具體理由及行為態樣，事實發生區間也不得超過三天等，子法也明確化退保、復保期限、外送員服務年資併計等。

勞動部昨發布「外送員權益保障及外送平臺管理法施行細則」、「外送員終止外送服務契約經濟補償辦法」及「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」等三項子法。其中經濟補償辦法，明定當平台業者違法、違約，外送員主動終止契約時，平台業者應發給經濟補償，最高以六個月平均報酬為限。定型化契約部分，則明定契約應記載報酬計算與給付方式、停權事由及期間、申訴救濟制度、各項保險保障、爭議處理機制等，並禁止業者片面變更重要權利義務事項、將經營成本轉嫁予外送員等。

勞動部關係司長王厚偉說，在保護檢舉消費者個資為前提下，同時滿足外送員「知」的權利，子法要求平台處分時必須附上調查、可供自我檢視的事證、事件區間必須發生在三天內等，改善過去停權不透明的狀況。專法明定若外送員連續三天未上線，業者可停止商業保險。王厚偉說，子法要求當外送員提出申請，業者須在六小時內復保，或者連續十日未提供服務才退保、廿四小時內復保。此外，業者因配合外送專法施行而重新簽約，或因組織調整、業務移轉而由關係企業重新簽約者，外送員原有服務年資均應併計，不得因此中斷。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說，過去外送員最詬病平台無預警停權，也不給申訴機會，這次子法的補強，往後應可減少爭議。