500碗小吃派對市集湧人潮 不畏陰雨吃好料

二○二六「500碗小吃派對市集」首度在台北、高雄兩地雙城巡迴，台北首場昨於西門紅樓戶外廣場登場，儘管現場時陰時雨，仍澆不熄民眾的熱情，湧入人潮突破八千人次。市集活動自今天中午十二時起，還有兩天，建議有意參與的民眾及早入場，以免向隅。

昨天活動首日，下午四時正式開賣前，現場已有大批民眾提前排隊等候，開放入場後人潮迅速湧入，多家熱門攤位隨即出現排隊人潮，展現台灣小吃的高人氣與吸引力。

其中來自高雄、首度出攤的迪記法式豬舌飯，堪稱今年市集人氣王，限量約百份的迪記招牌炭香豬寶盒，在傍晚前已全數完售。

甫於本屆「500碗」獲「二碗」肯定的開囍滷肉專賣店，也帶著招牌滷肉飯，搭配蔥油雞或口水雞組合來到現場，由於滷肉都是手切，現場每日供應量僅有百來份，開賣後也迅速掀起搶購熱潮。

台北場次結束後，二○二六「500碗小吃派對市集」將於七月十一、十二日移師高雄夢時代購物中心幸福廣場，包括台北的鼎旺麻辣鍋、台中的租界炭火蝦飯等人氣名店，都將帶著招牌好料南下，跟高雄的饕客分享獨家拿手料理。