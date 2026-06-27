500碗小吃指南 2家在地美味獲 「三碗」

聯合線上董事長孫志華表示，《500輯》首創的全台小吃新指南「500碗」，已經成為海內外旅客到台灣尋訪小吃時的必備指南。圖／500輯攝影團隊提供

全台小吃新指南「500碗」，昨揭曉第四屆完整名單，本屆「500碗」延續系出同源之美食評鑑「500盤」的「專注料理本質，挖掘台灣在地美味」核心精神，跨界邀集各領域熱愛小吃的名人與專家組成評審團。全台共有四七二間小吃入選，創歷屆新高。

其中有二間小吃各獲「三碗」並居榜首，更有三間小吃，連續四屆霸榜，成為歷屆美味最大公約數。

聯合線上董事長孫志華表示，《500輯》創刊至今進入第六年，首創的全台小吃新指南「500碗」，已經成為海內外旅客到台灣尋訪小吃時的必備指南。此外，到目前為止的三年間，已累計一千萬次的瀏覽量，這代表每天大約有十萬用戶會到我們的網站上瀏覽「500碗」得獎名單。他也特別感謝環境部與各大企業的贊助支持，共同關注環境友善，為傳統小吃注入全新的文化魅力與永續價值。

今年獲得「三碗」殊榮的店家，分別是台北的許仔豬腳麵線，和台中的金饌脆皮烤鴨，兩者並列今年最大贏家。拿下「二碗」的店家則多達廿三間，遍及全台。另外台北的林家乾麵、新北的朱記花枝羹及台南的清子香腸熟肉則連續四年入選。

在得碗店家地區分布方面，第一名同樣是台北市一三八間，高雄市則以七十四間，大幅超車台南市的五十三間，緊追其後的是台中卅三間、彰化廿九間，雙雙成為中台灣最堅定的小吃強權。

此外，為推動環境永續，環境部攜手「500碗」，特別頒發「500碗X環境部友善食力獎」，由環境部長彭啓明親自頒獎。彭啓明致詞時指出，隨著外送產業興起，垃圾減量與包裝簡化已成為友善環境的關鍵課題，與其透過法規強制收費，政府傾向採取正面鼓勵的方式，促使業者自發性減少塑膠使用並創新開發循環容器。

今年透過外送評選方式從本屆「500碗」得碗店家中，選出「減少一次用塑膠包材、包裝設計簡化」的小吃店家頒發友善食力獎，並提倡建立友善環境的消費習慣，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」，獲獎的有LOUIS’BURGERS、軟食力、門前隱味牛肉麵、萬大蟹殼黃碳烤燒餅店、鄭記上海蟹殼黃碳烤小酥餅等五間。

今年「500碗」首度設置四大特別獎，希望大眾看見台灣小吃更深層的價值。「職人堅持傳承獎」鼓勵店家具備難以被自動化取代的核心手工技藝，由馳名海內外的阜杭豆漿拿下；「時代經典定錨獎」表彰在快速變遷與多元競爭的餐飲市場中，定義出最純粹的台式風味標準，由台鐵七堵便當獲得；「究極本味獎」由林家乾麵拿下，「破浪創新獎」得獎者是藏身台北菜市場巷口的蕭媽媽手工創意水餃。