健康永續行動家／智慧化空間 桃園長庚打造綠色醫院

醫療產業被視為排碳大戶，衛福部今年起要求全台廿三家醫學中心完成碳盤查，落實綠色醫療。桃園長庚院長楊政達指出，桃園長庚長期推動節能減碳措施，碳排量從二○二四年的一萬三○一三噸，下降至一萬二二○五噸，自前年開始汰換老舊機台，也大規模更新ＬＥＤ照明設施；透過大量種植樹木，吸收部分碳排，走向綠色醫院。

楊政達表示，「園區夠大」是桃園長庚的特色與優勢，占地八萬坪，種植十二萬棵樹木，幫助吸收人流帶來的碳排量；醫院從屋頂到地下室，逐步降低「高耗能設備」的配置，例如醫院鍋爐過去使用重油燃燒，近年已改為電棒式系統，光是這一步驟，就大量減少碳排。

桃園長庚近年也啟動「智慧化空間管理」，楊政達表示，過去門診診間分散，夜診開診時，經常「東一間、西一間」，但即使只開一、兩個診，整區空調與照明仍須全面啟動，耗能相當可觀。

經過重新規畫診間配置，透過智慧系統集中門診區域，讓同區診間同步開關空調與照明。初期病人不習慣，但經動線與標示調整後，已逐漸適應。

醫療院所最大宗的排碳來源，多源於病人交通與轉診產生的間接排放，桃園長庚與林口長庚採取「垂直分工」模式。楊政達表示，重症與癌症患者集中於林口長庚，病情穩定後再轉至桃園長庚後續治療，讓整體醫療資源利用更有效率。

另外，長庚體系近年推動綠色智慧醫療，策略是算力最佳化與落實綠色運算。評估AI導入時，根據臨床實際需求，靈活選擇在地端部署輕量化、專業化的醫療模型，而不是盲目依賴高耗能的龐大雲端運算，從源頭管控能源消耗。更重要的是，從長庚整體醫療運作來看，AI省下實體資源與社會成本，是重要的減碳推手。