健康永續行動家／智慧化空間 桃園長庚打造綠色醫院

聯合報／ 記者陳雨鑫廖靜清／台北報導

醫療產業被視為排碳大戶，衛福部今年起要求全台廿三家醫學中心完成碳盤查，落實綠色醫療。桃園長庚院長楊政達指出，桃園長庚長期推動節能減碳措施，碳排量從二○二四年的一萬三○一三噸，下降至一萬二二○五噸，自前年開始汰換老舊機台，也大規模更新ＬＥＤ照明設施；透過大量種植樹木，吸收部分碳排，走向綠色醫院。

楊政達表示，「園區夠大」是桃園長庚的特色與優勢，占地八萬坪，種植十二萬棵樹木，幫助吸收人流帶來的碳排量；醫院從屋頂到地下室，逐步降低「高耗能設備」的配置，例如醫院鍋爐過去使用重油燃燒，近年已改為電棒式系統，光是這一步驟，就大量減少碳排。

桃園長庚近年也啟動「智慧化空間管理」，楊政達表示，過去門診診間分散，夜診開診時，經常「東一間、西一間」，但即使只開一、兩個診，整區空調與照明仍須全面啟動，耗能相當可觀。

經過重新規畫診間配置，透過智慧系統集中門診區域，讓同區診間同步開關空調與照明。初期病人不習慣，但經動線與標示調整後，已逐漸適應。

醫療院所最大宗的排碳來源，多源於病人交通與轉診產生的間接排放，桃園長庚與林口長庚採取「垂直分工」模式。楊政達表示，重症與癌症患者集中於林口長庚，病情穩定後再轉至桃園長庚後續治療，讓整體醫療資源利用更有效率。

另外，長庚體系近年推動綠色智慧醫療，策略是算力最佳化與落實綠色運算。評估AI導入時，根據臨床實際需求，靈活選擇在地端部署輕量化、專業化的醫療模型，而不是盲目依賴高耗能的龐大雲端運算，從源頭管控能源消耗。更重要的是，從長庚整體醫療運作來看，AI省下實體資源與社會成本，是重要的減碳推手。

長庚 衛福部 綠色 減碳 LED

延伸閱讀

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

台化投資47.35億元 於嘉義新港廠建置智能化燃氣複循環發電機組

「大家醫計畫」助民眾自我健康管理

相關新聞

遠距醫療 監所全科別 開放視訊看診

衛福部近年持續鬆綁遠距醫療規範，繼二○二四年修正「通訊診察治療辦法」，新增慢性病患者、矯正機關收容人等五類對象可接受通訊診療後，衛福部昨宣布，攜手台灣遠距醫療服務聯盟「看醫生」平台，未來監獄收容人視訊看診開放所有科別適用，另提供海外求學青年遠距醫療資源，未來不排除將服務範疇擴及所有旅外國人。

醫師減壓 開診新制 最快8月1日上路

為改善醫事人員工時，健保署規畫調整基層診所合理門診量制度，現行每月合理開診天數從廿五天下修至廿二天、每天合理門診量從卅人次提高到卅五人次，相關規畫已送交衛福部核定，最快八月一日上路。健保署表示，新制不會降低民眾就醫權益，若診所假日開診率下降，或連假再爆急診壅塞，將立即啟動應變機制。

健康永續行動家／桃園長庚醫院院長楊政達 促設醫療永續基金

各產業都在談ＥＳＧ、減碳與永續，對廿四小時不停運轉的醫院而言，「永續」卻不只是關燈、節電。桃園長庚醫院院長楊政達表示，醫療業現在最大的危機不是節能減碳，而是「人力永續」，疫情後，大批護理人員離開臨床，動搖台灣多年來建立的醫療平權基礎，若醫療院所與政府無法建立「醫療永續制度」，因病而貧的景況將再重現。

健康永續行動家／智慧化空間 桃園長庚打造綠色醫院

醫療產業被視為排碳大戶，衛福部今年起要求全台廿三家醫學中心完成碳盤查，落實綠色醫療。桃園長庚院長楊政達指出，桃園長庚長期推動節能減碳措施，碳排量從二○二四年的一萬三○一三噸，下降至一萬二二○五噸，自前年開始汰換老舊機台，也大規模更新ＬＥＤ照明設施；透過大量種植樹木，吸收部分碳排，走向綠色醫院。

健康永續行動家／桃園長庚改善勞動條件 幫助人才回歸

桃園長庚院長楊政達是國內肺癌權威，他說當年選擇胸腔科，是因為喜歡加護病房的高壓環境，雖然壓力很大，但把人從死亡邊緣救回來，很有成就感。後來因學術研究需求，轉向肺癌研究領域，但他始終認為，醫療工作最核心的價值，就是「真正改變病人的生命」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。