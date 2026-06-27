巷弄健康守護者／888計畫強化預防 讓患者主動防治三高

顏鴻順（左）深耕基層醫療30餘年，積極投入社區醫療群的整合以及發展。圖／顏鴻順提供

三高長期失控，正是中風、心肌梗塞、洗腎的重要導火線。新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，政府推動「健康台灣」願景與「三高防治888計畫」，基層診所也從單純看病、開藥，逐步轉型為社區健康守門員，協助民眾早期發現、追蹤、改善生活型態，讓慢性病管理從治療走向預防。

「健康台灣」的重要目標，是讓國人活得久，也要活得健康。顏鴻順說，台灣健保普及、醫療可近性高，但平均餘命仍落後日、韓、新加坡等亞洲國家，且許多人晚年失能臥床，生活品質大受影響。因此，「健康台灣」政策不只是延長壽命，更要縮短不健康餘命。

新北市醫師公會理事長顏鴻順。記者胡經周／攝影

從國人10大死因來看，癌症居首位，其中5項死因與高血壓有關。「健康台灣」提出癌症三支箭，包括新藥引進、基因檢測與擴大篩檢，另一大重點則是三高防治。顏鴻順指出，基層診所每天面對大量三高患者，最困難的不是診斷，而是讓病人願意正視疾病。

許多人血壓高卻說「我頭又不痛，為什麼要吃藥？」糖尿病患者若沒有口渴、多尿等症狀，也常覺得不嚴重。高血脂更因沒有任何感覺，最容易被忽略。顏鴻順在診間常要反覆解釋：「會不會中風、心肌梗塞，不是看你有沒有頭痛，而是看血壓長期高不高。」

三高年輕化 更需提醒

「大家最怕中風、心肌梗塞、洗腎等重大併發症，很多都是年輕時三高沒控制好，一路累積才爆發。」有些患者第一次量到血壓高不相信，顏鴻順不會立刻貼標籤，而是請個案多次回診、重複測量。若5次有4次都偏高，患者才會慢慢接受自己可能真的血壓異常。

三高年輕化也是第一線基層診所明顯感受到的變化。顏鴻順指出，20幾歲有高血壓並非少見，30、40歲患者更不在少數。年輕族群常因工作忙碌、壓力大、睡眠不足、三餐外食，加上沒有症狀，容易抱持「我還年輕，不會怎樣」的心態，忘記吃藥、拖延回診，甚至自行停藥。

「年輕人反而更需要被提醒。」顏鴻順說，若80歲才發現三高，治療目標或許會考量年齡與身體狀況。但30歲就高血壓，人生還很長，若40歲中風，後面幾十年都可能受影響。慢性病不是老年人的專利，年輕時忽略數值，未來可能付出更大代價。

吃藥會傷腎 常見迷思

「民眾不願面對疾病，除了擔憂病情，也擔心害怕吃一輩子藥。」顏鴻順說，「吃藥會傷腎」是常見迷思，但現代慢性病用藥經過嚴謹把關，許多藥物不僅不會傷腎，對特定患者還有保護心腎功能的效果。真正傷害腎臟的，是長期血壓、血糖控制不佳，導致腎臟血管與腎功能逐漸受損。

三高防治更需要生活型態介入。顏鴻順不時提醒病人控制體重、減少高油鹽飲食、規律運動、充足睡眠、戒菸限酒。體重控制尤其重要，部分患者若能減重5公斤，血壓用藥可能減量，甚至有機會暫時不用藥。

顏鴻順說，基層診所是社區健康守門員，協助民眾早期發現、追蹤、改善生活型態，做好慢性病管理。圖／顏鴻順提供

顏鴻順認為，基層診所最容易建立長期醫病關係，可說是社區居民最熟悉的醫療入口，從看感冒、打疫苗、健檢到慢性病追蹤，都有機會及早發現風險。現行家庭醫師制度與大家醫計畫若能落實，基層醫療就能協助病人整合糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病等共病，減少重複看診、重複用藥，在需要時轉介專科醫師或醫院。

定期量血壓 長期追蹤

「定期量血壓是掌握健康的重要第一步。」顏鴻順說，新北市醫師公會結合健康台灣深耕計畫，從高血壓切入，提供病人家用血壓計，並透過藍牙上傳量測數據。

患者在家量血壓後，資料可同步到手機，醫療團隊能看到居家血壓變化；若患者太久沒量，護理師會主動聯繫，提醒回診、協助衛教、追蹤慢性病連續處方箋領藥情形。

三高防治要成功，顏鴻順認為，從基層診所、家庭醫師、護理師、衛教師、營養與運動資源，都應串成一張社區照護網。當民眾願意定期量血壓、抽血追蹤、按時服藥，並從飲食、運動、睡眠開始改變，三高才有機會穩定控制。讓病人從被動治療轉為主動管理，才是「三高防治888計畫」最重要的精神。