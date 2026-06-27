健康你我他／照顧失智夫18年 體悟要珍惜健康

老公過世三年，因為他好酒好菸，會失智沒有意外。失智很可怕，他常說腦袋一片空白，從正常如廁到大小便失禁，還把晚上當白天，安眠藥對他來說就像安慰劑。18年歲月裡，我每晚都失眠，想起照顧他的歡樂跟痛苦，「苦還是大過甜」。

我們夫妻感情好，但照顧他卻讓我身心俱疲。要讓他活得有尊嚴，生活皆以他為重，每天陪他下棋、聽歌、畫圖，如今已過了那麼多年，我心裡還是怕怕的，害怕自己會不會也罹患失智症，也不知該怎麼預防。

失智症是不可逆的疾病，希望我不會生病，一直健康活到老，現在老伴走了，心裡的一部分也跟著他一起消失了。但日子還算過得去，希望以後的日子能夠過得悠然自在。

我已經72歲了，餘年不多，現在每個禮拜都會在社區活動，女兒很孝順，兒子在大陸工作，希望未來的日子能過得健康快樂。

提醒年長的人，要多珍惜自己擁有健康的頭腦，及早預防失智症。