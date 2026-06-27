愛肝達人站／我的醫師是不是失智了？

「醫師，你不記得我了？」看著眼前這位五、六十歲的病友，我總覺得似曾相識。「你、你是…就是…」我努力搜尋腦海中的記憶，卻始終想不起來。站在一旁的護理師看出我的窘境，悄悄遞來病歷。我低頭瞄了一眼，啊，終於想起來了！

每天看診病人眾多，加上自己也年老xx衰，有些病人確實只留下模糊的印象，尤其病情普通、只看過一兩次的，更容易過目即忘。畢竟，再大的腦袋，記憶體也不是無限容量。

翻開他的舊病歷，我終於拼湊出記憶。那是很多年前的事了。當時他挺著大肚子，全身黃疸、腹水嚴重，整個人看起來就是肝臟快撐不住了。長年酗酒造成肝硬化、肝衰竭，我很坦白地告訴他：「要恢復健康，恐怕只有換肝一條路。」

如今站在我面前的他，氣色紅潤、精神抖擻，整個人像脫胎換骨，和當年判若兩人，也難怪我一時認不出來。我笑著問他：「還有喝酒嗎？」他立刻把頭搖得像波浪鼓。他笑著回答：「哪敢喝！」「為什麼？」我問他，戒酒、戒菸，說來容易，做起來卻一點都不容易。

他一臉嚴肅的說：「這顆肝可是好幾百萬元換來的！」「好貴，好貴！」原來是經濟考量。一句玩笑話，背後其實是一次死裡逃生的人生。

當年活體肝臟移植，在對岸花費約四、五百萬元。如今新冠疫情之後，跨境醫療早已不同以往，器官來源更顯珍貴，想再走同樣的路，也沒有那麼容易了。

不過，話說回來，醫師真的有可能記得每一位看過的病人嗎？從醫幾十年，每位資深醫師累積的病人動輒上千上萬人。若每一位都要牢牢記住名字和長相，恐怕再好的大腦也會超載，不失智，不選擇性失憶也很難！

不少資深醫師都自嘲：「以前是過目不忘，現在是過目即忘。」年紀愈大，偶爾想不起病人的名字，真的就是失智了嗎？有醫師反問說：「難道x女接客會記住每位恩客的名字嗎？」

只是，當病人笑著問：「醫師，你忘記我了嗎？」我們還能一笑置之；若有一天病人改問：「醫師，你是不是失智了？」那刺中的，就不只是醫師的記憶，而是每一位老醫師心中最柔軟的一塊。

醫師不是電腦，更不是雲端資料庫。真正重要的，不是記得病人的名字，而是記得他的病情、治療歷程，以及如何幫助他恢復健康。多年後再相見，即使彼此都添了幾根白髮，只要看到病人健康地站在眼前，那一瞬間的陌生，很快就會被欣慰取代。

原來，我不是忘了他，而是忘了他曾經病得那麼重。能夠認不出一位重獲新生的病人，或許正是身為醫師最幸福、也最值得驕傲的一件事。

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