7月徵文主題 中風重生路

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

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