醫師減壓 開診新制 最快8月1日上路

為改善醫事人員工時，健保署規畫調整基層診所合理門診量制度，現行每月合理開診天數從廿五天下修至廿二天、每天合理門診量從卅人次提高到卅五人次，相關規畫已送交衛福部核定，最快八月一日上路。健保署表示，新制不會降低民眾就醫權益，若診所假日開診率下降，或連假再爆急診壅塞，將立即啟動應變機制。

根據醫師公會全聯會調查，基層診所於周六開診率為百分之八十三、周日為百分之廿，診所假日開診率位居全球前段班，也因此恐導致基層醫師過勞，因此，醫師公會全聯會提案下修每月合理開診天數；日前，衛福部健保署公布草案，下修每月門診天數，從現行的廿五天下修至廿二天。

健保署主任秘書劉林義表示，現行合理門診量制度以每月廿五天、每日卅人計算，每月合理總量約為七五○人次；調整後為廿二天，但每日門診量提高至卅五人次，換算後每月合理總量約為七七○次，整體服務量能並沒有下降。

各界憂心未來假日看診將愈來愈困難，甚至重演連假急診壅塞？劉林義說，健保署將持續監測急診壅塞以及基層診所假日開診率等兩大指標。若部分地區因醫療量能調整而出現就醫缺口，將即時會同地方衛生局及醫師公會進行協調擴充門診量。