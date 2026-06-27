遠距醫療 監所全科別 開放視訊看診

衛福部近年持續鬆綁遠距醫療規範，繼二○二四年修正「通訊診察治療辦法」，新增慢性病患者、矯正機關收容人等五類對象可接受通訊診療後，衛福部昨宣布，攜手台灣遠距醫療服務聯盟「看醫生」平台，未來監獄收容人視訊看診開放所有科別適用，另提供海外求學青年遠距醫療資源，未來不排除將服務範疇擴及所有旅外國人。

衛福部長石崇良表示，通訊診療制度修法後，衛福部持續檢討適用範圍並逐步鬆綁規定。去年起，全國偏鄉地區民眾已可接受不分科別的遠距會診；矯正機關收容人過去僅精神科等部分科別，可透過遠距方式就醫，經衛福部與法務部協調後，未來將擴大至所有科別均可採用通訊診療，提高收容人的醫療可近性。

現行法規雖已將海外國人納入遠距醫療適用對象，但目前可提供通訊診療服務的海外地區，僅限越南、菲律賓、馬來西亞及印尼。石崇良說，「看醫生」平台提供的提供通訊診療服務，今年起納入所有符合「青年百億海外圓夢基金計畫」的旅外青年，並提供一次免費視訊診療機會。

石崇良表示，過去國際遠距醫療多用於返台治療前的醫療諮詢，或慢性病患者無法返國時透過遠距看診取得處方，再由親友代領藥物寄送海外，適用情境相對有限。未來若旅外國人出現急性疾病，可透過遠距醫療接受醫師評估，由醫師開立處方後在當地購藥。

遠距醫療擴大適用範圍也引發醫界對藥品供應的憂慮，基層醫療協會理事長林應然表示，目前通訊診療多採自費模式，但台灣藥價相對低廉，若全面開放海外台商、僑胞透過遠距看診取得處方，再由台灣領藥寄送海外，整體費用可能仍低於當地就醫成本，也可能會增加跨境用藥需求。

林應然說，全球缺藥問題未解，國內部分藥品供應也持續吃緊，若大量藥品流向海外，恐排擠國內民眾用藥權益，需建立藥品供應監測、流向管理及配套機制，以避免衝擊藥品供應穩定與醫療量能。

健保署表示，目前遠距醫療主要仍應用於偏鄉離島等醫療資源不足地區，原則以實體醫療為優先、遠距為輔。若遇天候或特殊因素無法提供實體門診，在符合設備與法規規定下，可透過通訊診療補足醫療服務缺口。