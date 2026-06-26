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消保處查核10運動中心 9家建築安全管理不合規定

中央社／ 台北26日電

行政院消保處4月、5月間會同地方政府聯合查核10家運動中心，發現建築安全管理有9家不符合規定，多數為安全梯堆積雜物或安全門未關閉等，另有2家業者飲用水連續供水固定設備不合規定，皆已要求業者改善。

行政院副院長鄭麗君今天主持「行政院消費者保護會第99次會議」，為配合道路交通管理處罰條例等相關規定修正，將微型電動二輪車納管及納保，會中通過交通部研擬的「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項部分規定修正草案。

此外，行政院消保處會中報告今年對運動中心的聯合查核結果，根據報告，消保處4月至5月間會同地方政府對10家運動中心進行聯合查核結果，發現建築安全管理有9家不符合規定，其中7件為安全梯堆積雜物或安全門未關閉等；另消防安全管理有1家不符合規定，飲用水連續供水固定設備有2家不符合規定。消保處指出，針對查核所發現的各項缺失，已請各主管機關督促地方政府要求業者儘速改善。

鄭麗君則指示，請運動部督促地方政府加強查核運動中心，並督促業者提升法遵意識，強化自主管理；環境部則應加強運動中心飲用水固定設備維護管理，以及室內空氣品質查核檢測及法令宣導；內政部也要與運動部加強管理運動中心建築安全及消防安全，要求逃生動線平日的安全維護。

鄭麗君也請部會督促地方政府針對群聚型的消費場所辦理定期與不定期查核及宣導，且要落實緊急疏散計畫並進行演練，以維消費者權益。

另外，消保處近日與經濟部標準檢驗局合作，購樣20件線香、盤香、塔香、臥香及香粉等市售香品進行品質檢測，其中1件「揮發性有機化合物（VOCs）」超出國家標準限量值，另標示查核有19件不符合規定；消保處與標檢局也檢驗20件市售金紙、銀紙，品質檢測部分全數符合規定，但標示查核有15件不符合規定，皆請主管機關依法查處。

鄭麗君表示，市售香品驗出揮發性有機化合物（VOCs）超標，有危害人體健康的疑慮，加以香品、金銀紙查核標示不符合規定者比率偏高，請經濟部加強查核並於今年下半年進行專案查核，同時持續對業者加強宣導提升法遵意識。

運動中心 運動 鄭麗君 行政院

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