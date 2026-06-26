豪雨大補水！曾文、烏山頭水庫「半飽」 嘉南二期稻作有望全面供灌

全台豪大雨，經濟部災害緊急應變中心1天之內迅速上升至一級開設，雖然造成災情，但也為水庫帶來顯著進帳，2天半的水庫入流量近2.5億噸。最缺水的嘉義及台南獲得大挹注，其中曾文+烏山頭水庫已半飽，南化水庫蓄水率升至7成5，預估嘉南灌區的二期稻作有望獲得全面供灌。

水利署預估這波降雨的水庫總入流量2億4890萬噸，其中目前蓄水率較低的曾文、烏山頭水庫受益最大，目前合計蓄水率已突破5成，來到53.4％，後續仍有機會持續提升；除了台南地區，嘉義水庫蓄水率也已接近8成。

水利署副署長王藝峰表示，目前全台主要水庫除了嘉義地區及曾文、烏山頭水庫外，其餘主要水庫蓄水率幾乎都已超過8成，顯示這波降雨對整體水情帶來相當大的舒緩效果。

統計至26日下午為止，寶山+寶二水庫、永和山水庫、南化水庫、金門太湖水庫，以及鳶山堰蓄水率已達100％，石門水庫99.1％、翡翠水庫86.8％。

水情大為改善後，外界關注二期稻作供灌情形，嘉南灌區的第1至第4組灌區已開始供，第5、6組是否開放，將由農田水利單位依整體水資源狀況統一檢討，水情會議下周就會召開。

水利署表示，由於二期稻作灌溉用水需求龐大，除了目前蓄水情形，也必須納入未來降雨預測及整體供需進行綜合評估，避免開放供灌後，又因水情變化而被迫中止，影響農民權益。