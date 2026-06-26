北港媽祖醫院創「雙刀雙鏡」手術首例 成功摘除巨大的鹿角狀腎結石

中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科兩位醫師徐明蔚、曾浩翔，首度聯手成功完成「雙刀雙鏡」清除巨大腎結石的首例，兩人結合皮穿腎碎石手術與軟式輸尿管鏡碎石技術，同步操刀，把一個幾乎占滿整個腎臟的鹿角狀巨大結石完成清理，免去腎衰竭休克危機，挽回一命，患者已出院回家休養。

雲林51歲林先生，日前連續發燒、體力與食慾大減，原以為只是普通流感，後來竟突然意識不清，家屬嚇得緊急將他送往中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）急診。經醫療團隊檢查，發現他雙側腎結石引發罕見且致命的「產氣性腎盂腎炎」，甚已併發敗血性休克，生命垂危。

急診與泌尿科團隊馬上為他進行雙側腎臟引流手術，再施予強效抗生素，轉入加護病房。曾一度因感染、血壓崩潰，只能仰賴高劑量升壓藥物維持生命徵象。幸經跨科合力救治下，終能控制感染。

沒想到一番努力，發現考驗才剛開始。醫師進一步檢查發現，林的右側腎臟藏有一顆巨大的「鹿角狀結石」，幾乎塞滿整個腎臟。若不趕緊完整清除，勢必導致感染反覆發作，甚至面臨腎衰竭休克、危及生命。

面對高難度挑戰，泌尿科主治醫師徐明蔚與曾浩翔研商後決定聯手合治，兩人創下醫院首例「雙鏡聯合碎石手術（ECIRS）」，採取「雙刀雙鏡」策略，結合經皮穿腎碎石術與軟式輸尿管鏡碎石技術，由兩位醫師同步操刀，從內外雙重路徑攻入腎臟，大幅縮短手術時間免去兩次手術且清不乾淨的困擾，大大提升碎石效率。

手術非常成功，不僅一次清除病人體內九成以上的巨大結石，術後引流管也順利移除。經過約一個月的治療與復健，他恢復良好，已順利出院返家。

徐明蔚指出，鹿角狀結石多與長期慢性感染有關，因結構複雜、範圍廣，傳統單一手術很難一次清乾淨，常需要讓病人捱多次手術。而新式的雙鏡聯合手術雖難度高，卻能讓多數患者在單次手術中達到八至九成以上的清除率，減少再次手術的痛苦與住院天數。

北港附醫院長吳錫金表示，本次成功個案展現了救治在地重症的跨團隊實力。曾浩翔也提醒民眾，腎結石初期可能僅表現為腰痠、血尿或反覆泌尿道感染，若出現高燒、畏寒、劇烈腰痛或排尿異常，應盡速就醫，切莫延誤黃金治療期。

北港媽祖醫有「泌尿雙帥」美稱的醫師徐明蔚（左）與曾浩翔（右）討論病情後決定聯手合治，創下「雙刀雙鏡」成功摘除巨大的鹿角狀腎結石首例，救回重症病人。記者蔡維斌／翻攝