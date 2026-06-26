豪雨釀台南2.4萬戶停電 台電拚今晚7時前全面復電

受米克拉颱風外圍環流及豪雨影響，台南地區一度有2萬4674戶停電，台電台南區營業處表示，經全力搶修，目前主幹線及分岐線復電率已達100%，預計今天晚間7時前完成所有停電戶復電作業。

台電指出，本次停電影響範圍廣泛，搶修人員持續投入復電工作，目前已完成主要線路修復。不過，若仍有少數用戶停電，多半位於巷弄內、沿海或山區等線路末端地區，因搶修條件較為複雜，復電速度相對較慢，台電將持續調派人力，全力恢復供電。

台電也提醒，若公告已復電地區仍有個別住戶未恢復供電，可能屬於住家引接線或個別供電設備異常，民眾可撥打1911客服專線，提供停電地址及聯絡方式，將由搶修人員儘速前往查修，以最快速度恢復供電。

台電感謝民眾在停電期間的耐心等候，並表示將持續完成最後零星停電戶的復電工作，讓所有受影響用戶恢復正常用電。

米克拉輕度颱風外圍環流影響，造成台南曾有2萬4674戶停電，預計於今天下午7點前全面修復。圖／台電提供