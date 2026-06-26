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愛車因大雨慘泡水 公路局：延長申辦期間 報廢、修車稅款可酌減

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流帶來大量水氣。圖／民眾提供
米克拉颱風外圍環流帶來大量水氣。圖／民眾提供

大雨釀災，不少家戶因積淹水造成損失，汽機車更因為大雨宣洩不及恐成泡水車。公路局宣布展延補發駕照、牌照，或車輛報廢申辦時間至年底。車輛已不堪使用者，七月開徵的「養護安全管理費」亦僅徵至災損前一日止。

公路局表示，因應本次米克拉颱風外圍環流及西南風增強影響，受災民眾只需持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及公路使用養護安全管理費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至今年12月31日前再向公路監理機關申辦。

公路局說明，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，公路使用養護安全管理費（即原汽車燃料使用費）僅徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾主動於12月31日前提出申請。

公路局提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠公路使用養護安全管理費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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