聽新聞
0:00 / 0:00
睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效
現代人生活壓力大，再加上3C用得兇，不少人出現失眠的情況。有營養師表示人體內的褪黑激素可輔助身體晝夜節律，在部分的天然食物裡就可以攝取到，例如奇異果，因此睡前1小時吃2顆，對於幫助睡眠真的很有效。
營養師「杯蓋」在Threads發文表示，有研究發現，睡前1小時食用2顆奇異果，經過連續4周，入睡時間可縮短約35%，總睡眠時間增加約13%。此外，連續兩周飲用富含高濃度褪黑激素的酸櫻桃汁，也被證實有助改善失眠情況。核桃、杏仁、番茄、辣椒及糙米等食物，同樣含有天然褪黑激素成分，可作為日常飲食補充來源。
營養師還推薦，牛奶、香蕉、南瓜籽含大量色胺酸，也就是血清素和褪黑激素的前驅物，同樣有助於幫助睡眠。他建議於睡前1至2小時適量食用，讓身體有足夠時間代謝利用。不過，營養補充僅能發揮輔助作用，無法取代良好的睡眠習慣，因此維持黑暗、安靜、低溫且避免使用電子螢幕的睡眠環境，仍是提升睡眠品質的關鍵。
《元氣網》日前報導，能促進睡眠的食物，通常富含以下幾種成分：褪黑激素（控制生理時鐘）、色胺酸（合成血清素的前驅物）、以及鎂、鉀與維生素D（幫助肌肉放鬆與神經安定）。
對此，專家推薦10種幫助睡眠的食物，包括酸櫻桃、香蕉、奇異果、高脂魚類（如鮭魚、鯖魚）、堅果類、溫牛奶與乳製品、燕麥與全穀物、深綠色蔬菜、南瓜籽、洋甘菊茶。營養師叮嚀，睡前應避開辛辣、油膩的食物及咖啡因，以免引發胃酸逆流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。