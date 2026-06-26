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睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人都有失眠的經驗，營養師教大家睡前可以吃奇異果幫助睡眠。 示意圖／AI生成
很多人都有失眠的經驗，營養師教大家睡前可以吃奇異果幫助睡眠。 示意圖／AI生成

現代人生活壓力大，再加上3C用得兇，不少人出現失眠的情況。有營養師表示人體內的褪黑激素可輔助身體晝夜節律，在部分的天然食物裡就可以攝取到，例如奇異果，因此睡前1小時吃2顆，對於幫助睡眠真的很有效。

營養師「杯蓋」在Threads發文表示，有研究發現，睡前1小時食用2顆奇異果，經過連續4周，入睡時間可縮短約35%，總睡眠時間增加約13%。此外，連續兩周飲用富含高濃度褪黑激素的酸櫻桃汁，也被證實有助改善失眠情況。核桃、杏仁、番茄、辣椒及糙米等食物，同樣含有天然褪黑激素成分，可作為日常飲食補充來源。

營養師還推薦，牛奶、香蕉、南瓜籽含大量色胺酸，也就是血清素和褪黑激素的前驅物，同樣有助於幫助睡眠。他建議於睡前1至2小時適量食用，讓身體有足夠時間代謝利用。不過，營養補充僅能發揮輔助作用，無法取代良好的睡眠習慣，因此維持黑暗、安靜、低溫且避免使用電子螢幕的睡眠環境，仍是提升睡眠品質的關鍵。

元氣網》日前報導，能促進睡眠的食物，通常富含以下幾種成分：褪黑激素（控制生理時鐘）、色胺酸（合成血清素的前驅物）、以及鎂、鉀與維生素D（幫助肌肉放鬆與神經安定）。

對此，專家推薦10種幫助睡眠的食物，包括酸櫻桃、香蕉、奇異果、高脂魚類（如鮭魚、鯖魚）、堅果類、溫牛奶與乳製品、燕麥與全穀物、深綠色蔬菜、南瓜籽、洋甘菊茶。營養師叮嚀，睡前應避開辛辣、油膩的食物及咖啡因，以免引發胃酸逆流。

失眠 營養師 奇異果 褪黑激素

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