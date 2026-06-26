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竹中至竹東受落石影響中斷…台鐵為進行搶修 內灣線晚間停駛
受邊坡落石影響，內灣線竹中至竹東中斷，台鐵今天說，為進行搶修，內灣線班次自晚間6時10分後停駛，全區間停駛共10班次，將續辦理竹中至竹東至內灣間公路接駁至晚間9時止。
今天上午8時15分起內灣線上員至榮華間（K11+800=K12+120處），因持續性降雨致邊坡落石，竹中至竹東間今天暫時停止行車，台鐵啟動公路接駁。
台鐵透過訊息說明，為辦理路線搶修工作，內灣線班次自晚間6時10分（1834次）開行後停駛，並持續辦理竹中至竹東至內灣間公路接駁至9時止。
根據台鐵統計，內灣線全區間停駛班次，包括上行1835、1837、1841、1847、1843次；下行1836、1838、1848、1842、1844次。
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