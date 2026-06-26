罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝「享年55歲」 長庚醫院說話了

長庚醫院復健科名醫陳柏旭6月25日不幸因病辭世，享年55歲，社群媒體上不少醫師曬出與陳生前合照悼念。長庚醫院今發布聲明哀悼，並指出陳柏旭醫師專精肌肉骨骼訓練、超音波導引介入治療、脊椎疼痛治療及再生醫學，長年投入肌肉骨骼超音波及疼痛介入治療臨床服務、醫學教育與研究，對其驟然辭世，全體同仁深感哀痛與不捨。

長庚醫院指出，陳柏旭醫師不幸於2026年6月25日因病辭世，他曾赴英國進修肌肉骨骼超音波及疼痛介入治療臨床技術，返國後積極引進國際新知與臨床經驗，致力推動相關醫療技術發展、臨床應用及專業人才培育，對提升國內復健醫學及疼痛介入治療水準貢獻卓著，是深受病患信賴與醫界敬重的教授級醫師。

「陳柏旭醫師始終秉持以病人為中心的醫療精神，即使於治療期間，仍持續關心病患、堅守醫療崗位，以專業與熱忱投入臨床照護。」長庚醫院指出，陳醫師展現醫者仁心，其敬業精神與奉獻，深受同仁敬佩。

長庚醫院表示，陳柏旭醫師驟然辭世，長庚全體同仁深感哀痛與不捨，陳醫師多年來對病患照護、醫學教育、臨床研究及專業發展之卓越貢獻，將長留該院同仁心中，謹向家屬表達最深切的慰問，並感謝社會各界的關心。為尊重家屬意願及維護其隱私，懇請各界給予家屬充分空間處理相關事宜。