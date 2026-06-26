快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

中國大陸製核心技術竟闖食藥署 食藥署：無敏感資料外洩 將依約咎責

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署資訊室主任林文洲指出，食藥署投標須知及相關契約均明文規定不可使用中國大陸品牌產品及核心技術，本案是今天上午檢調搜索後才得知，已立即檢視資安軌跡，確認無任何機敏資料外洩。本報資料照片
食藥署資訊室主任林文洲指出，食藥署投標須知及相關契約均明文規定不可使用中國大陸品牌產品及核心技術，本案是今天上午檢調搜索後才得知，已立即檢視資安軌跡，確認無任何機敏資料外洩。本報資料照片

根據「太報」報導，衛福部食藥署電子表單系統得標廠商「慧智科技」核心技術源自中國大陸，涉嫌違反「政府採購法」及偽造文書，負責人蔣興文今天凌晨以30萬元交保。食藥署資訊室主任林文洲指出，食藥署投標須知及相關契約均明文規定不可使用大陸品牌產品及核心技術，本案是今天上午檢調搜索後才得知，已立即檢視資安軌跡，確認無任何敏感資料外洩。

林文洲指出，接獲檢調訊息得知「SmartBPM.NET 電子表單管理系統平台增購案」得標廠商涉嫌隱匿核心技術源自大陸一事後，食藥署第一時間全面隔離開系統，並會同外部資安監控中心（SOC）及資安專家，針對該系統底層原始碼及資料傳輸路徑進行全面清查及數位鑑識，徹查後確認無任何敏感資料外洩或惡意傳輸事證。

食藥署指出，所以政府採購項目，恪遵政府採購法及相關規定，並依行政院數位發展部資通安全規範，於採購投標須知及契約條款中，明確訂定「不得使用中國大陸品牌產品與核心技術」限制條款，廠商投標時亦需切結保證其產品合規性，確保國家公務資訊安全，對本案廠商違法欺瞞行為絕不姑息，已全力配合檢調偵辦，將依法追究業者不法責任，並依契約究責。

食藥署 中國大陸 大陸 政府採購法

延伸閱讀

軍方資安核心同款設備爆漏洞 馬文君：不是設備問題 是國安問題

工程會撤銷大同醫護標案停權處分 黃國昌轟：洪奇昌安全下莊離譜至極

藥局買不到！事後避孕藥擬實施流向追蹤 藥界憂延誤治療影響藥效

工程會指大同醫護標案停權「情節尚非重大」 黃國昌轟：跪到腳都軟了

相關新聞

南部整夜大雷雨原因曝 粉專：米克拉幫倒忙 幸好暖濕西南風準備減弱

南部平地整夜都在大雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原因其實就是暖濕但不夠強的西南風。

減脂也能吃美食！營養師授「放心吃菜單」 網讚超實用

在減脂期間，不少人擔心外食容易攝取過多熱量，不過只要掌握食材搭配與份量，仍能兼顧美味與營養。有營養師分享「減脂期放心吃的外食清單」，包括八方雲集、肯德基、麥味登、Subway等共7家知名品牌，教大家即使想減重也能好好享用美食。

下雨天沒精神是身體「濕氣重」？ 營養師教5招讓身體更輕盈

一遇到下雨天，許多人會感覺昏昏沉沉、提不起精神，有人會覺得是否是自己體內「濕氣重」，不過營養師高敏敏表示「濕氣重」並不是現代醫學診斷名稱，會覺得懶洋洋大多是生活及飲食習慣所造成，與其想要將身體「排濕」，不如先從生活習慣改變比較重要。

浴巾多久洗一次？日專家點出常見兩錯誤：不處理恐養數億細菌

近日豪雨不斷，空氣濕度居高不下，洗好的衣物往往難以乾透。其中較厚且不易晾乾的浴巾或毛巾，更是許多人的痛點。到底該多久洗一次浴巾、毛巾？怎樣才能保持乾淨衛生？據日媒FNN報導，點出了民眾最常見的兩大清潔迷思。

臥室裡「1物」快丟掉！腫瘤專家示警：沒接觸仍增罹癌風險

近年民眾越來越重視居家環境安全，但有些看似平凡的家用品，長期使用恐暗藏健康風險。美國多名腫瘤科與胸腔科專家近日提醒，一項許多家庭沿用多年的防蟲用品「樟腦丸」，因會持續釋放有害化學物質，若長時間暴露在密閉空間中，可能增加罹癌及其他健康風險，建議民眾若有其他替代方式，可考慮停止使用。

台鐵南迴線通了 竹中至竹東邊坡落石影響…仍採公路接駁

大雨狂炸西半部，台鐵一早狀況頻頻，但工作人員盡量搶通，截至上午10時，僅竹中=竹東間因邊坡落石影響，仍雙向不通，啟動公路接駁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。