中國大陸製核心技術竟闖食藥署 食藥署：無敏感資料外洩 將依約咎責

根據「太報」報導，衛福部食藥署電子表單系統得標廠商「慧智科技」核心技術源自中國大陸，涉嫌違反「政府採購法」及偽造文書，負責人蔣興文今天凌晨以30萬元交保。食藥署資訊室主任林文洲指出，食藥署投標須知及相關契約均明文規定不可使用大陸品牌產品及核心技術，本案是今天上午檢調搜索後才得知，已立即檢視資安軌跡，確認無任何敏感資料外洩。

林文洲指出，接獲檢調訊息得知「SmartBPM.NET 電子表單管理系統平台增購案」得標廠商涉嫌隱匿核心技術源自大陸一事後，食藥署第一時間全面隔離開系統，並會同外部資安監控中心（SOC）及資安專家，針對該系統底層原始碼及資料傳輸路徑進行全面清查及數位鑑識，徹查後確認無任何敏感資料外洩或惡意傳輸事證。

食藥署指出，所以政府採購項目，恪遵政府採購法及相關規定，並依行政院數位發展部資通安全規範，於採購投標須知及契約條款中，明確訂定「不得使用中國大陸品牌產品與核心技術」限制條款，廠商投標時亦需切結保證其產品合規性，確保國家公務資訊安全，對本案廠商違法欺瞞行為絕不姑息，已全力配合檢調偵辦，將依法追究業者不法責任，並依契約究責。