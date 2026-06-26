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全台首辦國際星級茶葉評鑑 國際精品茶葉大賞GTEA啟動

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
有種茶合作社理事主席詹承得（左起）、新北市農業局長諶錫輝、講茶學院負責人湯家鴻，今天共同為「國際精品茶葉大賞」揭開序幕。圖／新北市農業局提供
有種茶合作社理事主席詹承得（左起）、新北市農業局長諶錫輝、講茶學院負責人湯家鴻，今天共同為「國際精品茶葉大賞」揭開序幕。圖／新北市農業局提供

首屆「2026國際精品茶葉大賞（GTEA Global Tea Excellence Awards）」正式啟動！由新北市有種茶產業運銷合作社主辦的國際星級茶葉評鑑，今天公開邀請國內外茶葉相關單位參賽，為台灣茶業打造面向國際的精品茶風味最高殿堂。

台灣茶產業擁有超過百年深厚底蘊，早在19世紀即以「Formosa Tea」揚名國際，孕育多種具國際辨識度的特色茶品，隨著國際市場對精品茶風味的重視，台灣擁有扎實製茶工藝與完整產業體系，正是舉辦國際級評鑑最佳舞台。

本次大賞採1星至3星嚴格星級評鑑制度，以「風味理解」為核心，針對「茶品完成度」、「穩定性」及「風味表現」進行綜合評估，並導入數位化分析工具呈現茶品特色，提供茶農及品牌作為產品定位與市場溝通的有力參考。

大賞評審團祭出豪華堅強陣容，邀集20位茶業與跨領域頂尖專家共同評審。除了農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩、講茶學院負責人湯家鴻、Eco-Cha一口茶創辦人Andy Kincart（金安迪）等多位茶業權威。

更跨界邀請世界麵包大師賽冠軍吳寶春、米其林星級好嶼餐廳主廚李易晏、世界巧克力大賽得主吳葵妮等味覺大師，透過茶業專業與跨域感官經驗，建構最全面且嚴苛的精品茶評鑑視角。

有種茶產業運銷合作社理事主席詹承得表示，台灣孕育出許多具國際水準的優質茶品，過往需要送往海外評比以取得國際平台認可茶品價值。期盼透過GTEA從台灣出發，建立一套具國際公信力的精品茶評鑑制度，讓台灣成為全球茶風味標準與評鑑語言的制定者。GTEA期望透過評鑑回饋，協助茶農與品牌理解自身特色，並逐步累積全球茶風味資料，讓台灣茶的品質與風味能更精準呈現給國際市場。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北擁有包種茶、碧螺春、香韻紅茶、鐵觀音、龍壽茶及東方美人茶等具代表性茶品，都是名聞遐邇珍貴農業資產。市府長期推動「農業地方創生」，支持青年團隊投入地方產業創新，並協助農業從生產端延伸到品牌與國際交流。這次發起國際精品茶葉大賞，展現地方團隊帶動產業升級的能量，未來新北市也將持續串聯資源推動新北茶與台灣茶走向國際市場。

「2026國際精品茶葉大賞」已全面展開報名作業，歡迎國內外茶葉生產、製茶加工、品牌經營、通路銷售或茶葉相關產業踴躍報名，徵件至7月10日截止。同時邀請喜愛品茶的民眾持續關注評鑑消息，感受來自全世界不同產區精品茶的獨特風味與價值。更多資訊請至2026國際精品茶葉大賞官方網站 (https://awards.uchungtea.com/)查詢。

本次評鑑將由評審長帶領20名評審共同評鑑來自世界各地的茶葉。圖／新北市農業局提供
本次評鑑將由評審長帶領20名評審共同評鑑來自世界各地的茶葉。圖／新北市農業局提供

首屆「2026國際精品茶葉大賞（GTEA Global Tea Excellence Awards）」正式啟動，即日起徵件至7月10日截止。圖／新北市農業局提供
首屆「2026國際精品茶葉大賞（GTEA Global Tea Excellence Awards）」正式啟動，即日起徵件至7月10日截止。圖／新北市農業局提供

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