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500碗×環境部友善食力獎 表揚外送包裝減量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
環境部彭部長（左1）、友善食力獎獲獎業者（左2~5）與外送平台Uber eats（右2）及foodpanda（右1）合照。環境部／提供
環境部彭部長（左1）、友善食力獎獲獎業者（左2~5）與外送平台Uber eats（右2）及foodpanda（右1）合照。環境部／提供

為鼓勵餐飲業者於日常營運中落實源頭減量及減少一次用產品使用，環境部聯合報500碗」美食評選活動合作辦理「友善食力獎」，並攜手Uber Eats及foodpanda共同推動外送包裝減量及環境友善飲食文化，於26日舉辦頒獎典禮。

典禮表揚在外送包裝減量、減少一次用產品使用及推動友善環境措施方面表現優良之餐飲業者。環境部表示，希望透過本次活動看見並肯定餐飲業者在減量上的努力與成果，鼓勵更多業者從日常營運細節持續調整與改善，並帶動消費者共同響應源頭減量行動。

環境部長彭啓明致詞指出，大數據分析顯示臺灣垃圾量增加的一大主因，正是外送飲食文化的普及。因此環境部希望從「改變文化」做起，本次與「500碗」合作設立「友善食力獎」，就是希望透過鼓勵機制，引導餐廳用創新的方式減少塑膠袋使用、精簡包裝，甚至在未來導入循環容器。

部長也肯定外送平台Uber Eats與foodpanda的努力，並期許今年獲獎的5家優質店家能成為領頭羊，目標明年擴大至50家，未來更能達到500家，讓「永續與創新」成為臺灣餐飲業賺錢的標配，創造環境與經濟的雙贏。

環境部資源循環署表示，近年外帶與外送已成為民眾日常消費模式，在提供便利服務的同時，也帶來一次用產品使用增加的挑戰。

此次獲獎店家於兼顧美食品質與消費便利性的前提下，積極檢視包裝設計及服務流程，透過簡化包裝、減少多層包裝、採用較易回收包材、優化餐盒設計及落實不主動提供免洗餐具等作法，逐步降低資源耗用及廢棄物產生，展現餐飲業者實踐環境永續的行動力。

外送平台近年推動訂餐頁面「不主動提供免洗餐具」等措施，透過服務流程設計引導消費者減少一次用產品使用，不僅有助培養綠色消費習慣，也讓源頭減量理念更容易融入日常生活，攜手推動環境友善飲食文化。

循環署強調，「友善食力獎」的設立，正是希望鼓勵更多業者依自身營運模式尋找可行的減量方案，從包裝、流程及服務等面向持續精進，朝減少一次用包裝及資源消耗的方向努力。未來將持續攜手餐飲業者、外送平台及各界夥伴，推動更友善環境的飲食文化，朝資源循環及淨零綠生活目標邁進。

環境部 聯合報 500碗

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